Bakan Akar, Hocalı katliamı kurbanlarını andı
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Bakan Akar, Hocalı katliamı kurbanlarını andı

11.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:23
Bakan Akar, Hocalı katliamı kurbanlarını andı

Bakan Akar, Hocalı katliamı kurbanlarını andıMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Hocalı katliamı kurbanlarını andı.

Bakan Akar, Hocalı katliamı kurbanlarını andı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Hocalı katliamı kurbanlarını andı.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte '29'uncu Yılında Hocalı Soykırımı' isimli fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun katkılarıyla Merkez Orduevi'nde hazırlanan sergiyi gezen Akar ve komutanlar, fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Akar, "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını yüreğimizde yaşamaya devam ediyoruz. Bu katliamı unutmadık, unutmayacağız. Geçmişi asla unutmayacağız fakat geleceğe bakacağız. Hocalı'da şehit edilen tüm soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Bakan Akar, Hocalı katliamı kurbanlarını andı
Bakan Akar, Hocalı katliamı kurbanlarını andı
Bakan Akar, Hocalı katliamı kurbanlarını andı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sarp Özer

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