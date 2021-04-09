Bahçeşehir'de Canlar Cem Evi'nin temeli atıldı
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Bahçeşehir'de Canlar Cem Evi'nin temeli atıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bahçeşehir'de Canlar Cem Evi'nin temeli atıldı

Başakşehir'de hayırseverlerin desteğiyle yapımına başlanan Bahçeşehir Canlar Cem Evi'nin temeli, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katıldığı törenle atıldı.

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Başakşehir'de hayırseverlerin desteğiyle yapımına başlanan Bahçeşehir Canlar Cem Evi'nin temeli, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katıldığı törenle atıldı.

Başakşehir'de yeni bir cemevi için inşaat çalışmaları başladı. Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek Bahçeşehir Canlar Cem Evi'nin temel atma töreninde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehirimize kıymetli bir eseri daha kazandırmak için ilk adımı atıyoruz" dedi.

İLK HARÇ DUALAR EŞLİĞİNDE DÖKÜLDÜ

Cem evi bünyesindeki bütün uygulamalara istişare yaparak karar verdiklerini belirten Başkan Kartoğlu, "Sonucunda çok güzel bir projeyi ortaya koyduk. Rabbim cem evimizi tamamlayarak içinde güzel vakit geçirmeyi bizlere nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu. Konuşmasını Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım" sözüyle tamamlayan Başkan Kartoğlu, daha sonra dualar eşliğinde Bahçeşehir Canlar Cem Evi'nin temelini attı.

CEMEVİ İÇİN İLK ADIM ATILDI

2 bin metrekare alana sahip olacak cem evi, zemin üstüne 3 kat olarak inşa edilecek. 456 metrekarelik alanda yükselecek cem evinde; eğitimlerin verileceği 4 derslik, toplantı salonu ve 150 kişilik yemekhane bulunacak. Cem evi bünyesinde 50 araç kapasiteli otopark alanı da yapılacak.


Bahçeşehir'de Canlar Cem Evi'nin temeli atıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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