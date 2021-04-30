Son dakika... Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 yaralı Bahçelievler'de sokağa çıkma kısıtlamasında silahlı saldırı Bahçelievler'de sokağa çıkma kısıtlamasında, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Bahçelievler'de sokağa çıkma kısıtlamasında silahlı saldırı

İSTANBUL - Bahçelievler'de sokağa çıkma kısıtlamasında, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bahçelievler Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler tarafından henüz belirlenemeyen nedenle, A.A.isimli bir vatandaşa silahlı saldırı gerçekleştirildi. Sokağa çıkma yasağında gerçekleşen saldırıda, A.A. bacağından vurularak yaralandı. Saldırganlar, sokak aralarına girerek gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş çevre hastaneye kaldırıldı. Polis, çevreye emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği yerdeki mermi kovanları üzerinde incelemeler yaptı.

Öte yandan, yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU