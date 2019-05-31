Bahçeli'nin avukatından "Sabahattin Önkibar" açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı Nizamettin Kocabey, "Sabahattin Önkibar'ın mahkeme kararını uygulamaması halinde hakkında cezai müeyyide tesis edilmesi için gerekli müracaatlar yapılacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı Nizamettin Kocabey yaptığı açıklamada, "Sabahattin Önkibar tarafından Devlet Bahçeli hakkında yapılan kişilik haklarına saldırı niteliğindeki isnat, iftira, tahkir içerikli yayın ve yayımların durdurulması, mevcut içeriklerin Sabahattin Önkibar tarafından kaldırılması ve yüce Türk milleti adına karar veren mahkemeler tarafından Önkibar'ın kınanması talepli bir dava açılmıştır. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından talebimiz doğrultusunda tedbir kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Önkibar'ın daha önceden Devlet Bahçeli hakkında bir kitap yazdığını ve bu kitabın müvekkilin kişilik haklarına saldırı niteliğinde isnat ve ifadeler içerdiğinden mahkeme kararıyla dağıtımının durdurulduğunu, dağıtılanların toplatıldığını, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin ise Önkibar'ın istinaf talebini esastan ve gerekçeli bir şekilde reddettiğini hatırlatan Kocabey, "Önkibar'ın bu mahkeme kararlarını arkadan dolanma girişimi engellenmiştir. Sabahattin Önkibar'ın mahkeme kararını uygulamaması halinde hakkında cezai müeyyide tesis edilmesi için gerekli müracaatlar yapılacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA