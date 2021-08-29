Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın 5. ayak ikinci yarışını kazandı
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Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın 5. ayak ikinci yarışını kazandı

Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın 5. ayak ikinci yarışını kazandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın 5. ayağındaki ikinci yarışta birinci oldu.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın 5. ayağındaki ikinci yarışta birinci oldu.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Supersport 300 sınıfında mücadele eden Bahattin, dün yapılan ilk yarışta olduğu gibi bugün de podyumun zirvesine çıktı.

Bahattin, Mugello Pisti'nde düzenlenen 11 turluk mücadeleyi, İtalyan Matteo Vannucci'nin önünde ilk sırada bitirdi.

Pilotlar klasmanındaki puanını 160'a yükselten Bahattin, Vannucci'nin (206) arkasında 2. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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