Bahattin Gümüş, 1 Mayıs işçi bayramını kutladı
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Bahattin Gümüş, 1 Mayıs işçi bayramını kutladı

Bahattin Gümüş, 1 Mayıs işçi bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, 'Sınıfsal farklılıkların geride bırakıldığı ve emeğin hak ettiği değer aldığı bir gelecek umuduyla tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutluyorum.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, 'Sınıfsal farklılıkların geride bırakıldığı ve emeğin hak ettiği değer aldığı bir gelecek umuduyla tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutluyorum.' dedi.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramında emekçi kardeşlerimizle bir araya gelemiyor, Menteşe'nin meydanlarını doldurarak bu anlamlı bayramı gönlümüzce kutlayamıyoruz. Yine de gönüllerimiz bu 1 Mayıs'ta da emekçi kardeşlerimizle ve işçi bayramının coşkusu ile atıyor. Emeğin, üretimin ve bu uğurda dökülen alın terinin kıymeti gün geçtikçe daha fazla anlaşılmakta, üretim gücünü kaybedenlerin sonunun hiç de iyi olmayacağı aşikar duruma gelmektedir. Bu nedenle 1 Mayıslar sadece sınıfsal anlamda işçilerin değil, üretim adına bir tek çivi çakandan bir tohum ekene kadar her emekçinin bayramıdır. Yakın bir gelecekte yine meydanlarda bir arada olacağımız 1 Mayıslarda buluşmak ümidiyle, tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler bayramını kutluyorum" - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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