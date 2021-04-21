Dürdane Beyoğlu'ndan şehidin ailesine vefa ziyareti
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Dürdane Beyoğlu'ndan şehidin ailesine vefa ziyareti

Dürdane Beyoğlu'ndan şehidin ailesine vefa ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, Şehitler Haftasında Diyarbakırlı şehit jandarma uzman çavuş Hatip Çağlar'ın ailesini ziyaret ederek moral desteği sağladı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, Şehitler Haftasında Diyarbakırlı şehit jandarma uzman çavuş Hatip Çağlar'ın ailesini ziyaret ederek moral desteği sağladı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, Şehitler Haftasında anlamlı bir ziyarette bulundu. Beyoğlu, 2017 yılında Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Hatip Çağlar'ın Bağlar'da ikamet eden ailesini ziyaret ederek hayır dualarını aldı. Şehidin yakınlarıyla görüşen Beyoğlu, vatanın bekası uğruna şehit olan Hatip Çağlar ile gurur duyduklarını söyledi. Huzur içerisinde yaşamalarını şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını anlatan Beyoğlu, "Şehidimizin ailesini ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun. Onlara çok şey borçluyuz" dedi.

İhtiyaç sahibi ailelere ziyaretler gerçekleştiriyor

Dürdane Beyoğlu, ayrıca Ramazan ayında ilçede bulunan aileleri de ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerine çeşitli destekler sağlıyor. Beyoğlu, "Amacımız kadınlarımıza ve ailelerimize moral vermek. Bu amaçla ziyaretler gerçekleştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının manevi iklimini yansıtmak amacıyla çok güzel oluyor. Normal zamanlarda da zaten halkımızla iç içeyiz ancak Ramazan ayına bu anlamda özel önem veriyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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