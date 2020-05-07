Bağışıklık sistemini güçlendirme rehberi

Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, A'dan Z'ye bağışıklık sistemi ile ilgili önemli bilgiler veriyor.

Tüm dünyada corona virüs tehlikesinin sürdüğü şu günlerde virüsle savaşta en önemli etkenin bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğu biliniyor. Hem hastalığa yakalanmamak hem de yakalandıysak bile hastalığı kolayca atlatabilmek için sağlıklı beslenme programı oldukça önemli.

Bağışıklık sistemi neden önemlidir?

Vücudun hastalıklara, dış etkenlere ve serbest radikallere yani kısaca tüm tehditlere karşı korunması için güçlü bir savunma mekanizmasına ihtiyaç duyar. Vücutta bu görevi üstlenen ise bağışıklık sistemidir. Şöyle ki, dış dünyada insan sağlığına zarar veren birçok mikroorganizma ile karşı karşıya kalır. Bu mikroorganizmalar vücuda girebilmek için çok uğraş verir ancak güçlü bir bağışıklık sistemi mikropların vücuda girmesine engel olarak hastalıkların önüne geçer.

Bağışıklık sistemi protein, doku ve organlardan oluşan bir savunma mekanizmasıdır. Kanda bulunan iki çeşit akyuvarlardan ilki mikropları tespit etmek ve etkisiz hale getirmektir. Diğer akyuvarlar ise vücuda ulaşan mikropları hafızaya kaydedip antikor geliştirmektir. Bu sayede olası saldırılarda mikroorganizmaları öldürebilir. Tüm bu mekanizmanın güçsüz ve yetersiz kaldığı durumlarda ise hastalıklar baş göstermeye başlar.

Bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen faktörler;

Sigara tüketmek,

Alkol tüketmek,

Çok fazla şeker ve şekerli gıda,

Yetersiz su tüketimi,

Obezite,

Yetersiz beslenme,

Yetersiz sebze ve meyve tüketmek,

Uykusuzluk,

Stres.

Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yolu, vücudun her bölümünü kontrollü ve dengeli korumaktan geçmektedir. Bağışıklık sistemi vücudun birçok bölümünü içine aldığından aşağıda belirtilen tavsiyeler eksiksiz yapılmalıdır. Bunlar;

Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanlarının başında sigara içmek geldiğinden mutlaka sigara bırakılmalıdır. Çünkü sigara hücrelerin ölmesine sebep olarak vücudun savunmasız kalmasına yol açar.

Besin değeri yüksek sebze ve meyveler tüketilmelidir.

Düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır.

Alkol ya tamamen bırakılmalı ya da az tüketilmelidir.

Yeterli ve düzenli uyunmalıdır.

Vitamin ağırlıklı beslenmelidir.

Stresten uzak durun, gerekirse profesyonel destek alınmalı.

Kişisel hijyeninize dikkat edilmeli, sık sık eller yıkanmalı.

Mutlaka balık yağı veya omega 3 desteği alınmalı.

Bağışıklık sistemi & besin ilişkisi nedir?

Bağışıklık sistemi, vücudun en komplike yapı ve sistemlerinden biridir. Vücuda yaklaşan her tehlike karşısında kendi savunma hattını yaratan bağışıklık sistemi, tıpkı bir ordu gibi çalışır. Bu ordunun güçlü kalmasında ise besinler belirleyici bir rol üstlenir. Örneğin su, Vücut için zararlı olan maddelerin idrar yoluyla dışarı atılmasını sağlıyor. Dolayısıyla günde en az 8 bardak su içmek bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok önemlidir.

Aynı şekilde sebze ve meyveler de güçlü bir bağışıklık sistemi için olmazsa olmazdır. Mevsiminde tüketilen meyve ve sebzeler, içeriğinde yer alan bol miktarda vitamin sayesinde tam bir sağlık deposudur. Üstelik vücudun temizlenmesini sağlayan antioksidan içeren meyve ve sebzeler, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Bir diğer mucizevi besin ise balık ve omega 3'tür. Omega 3 ve yararlı yağlar sayesinde hastalığı ortaya çıkaran bileşenleri vücuttan uzaklaştırıyor ve hastalıklara karşı vücudu dirençli hale getiriyor.

Kaynak: Bültenler