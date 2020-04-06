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Gazipaşa, Antalya, Alanya, Ekonomi

Bağışıklık sistemini güçlendiren tropikal meyveler

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesine destek veren Mustafa Ezici, bölgede yetişen yaklaşık 42 tropikal üründen virüslere karşı bağışık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayan papaya ve pasiflora (çarkı felek) meyvesini tanıttı.

06.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:26
Bağışıklık sistemini güçlendiren tropikal meyveler

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesine destek veren Mustafa Ezici, bölgede yetişen yaklaşık 42 tropikal üründen virüslere karşı bağışık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayan papaya ve pasiflora (çarkı felek) meyvesini tanıttı.

Alanya, Gazipaşa, Anamur ilçelerinde tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması, tropikal iklime uygun olan bölgedeki üreticileri tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip etti. Bölgede mango, avokado, ejder meyvesi, papaya, pasiflora, Hindistan cevizi, longan, lichi, jambu, jackfruit, druian, whitesapote, black sapote, white sapote, karambola, wampei, cherymoya, atemoya, umbrella, roseapple, babilfruit, ketem billa, keyelmasi, napal eriği, kahve ağacı, fejualime, limon, kivi, gouva, çilek gouvasi, pomelo, budanın eli, finger lemon, kurt üzümü, pepino, altın çilek, kamkuat, groviola, yılan meyvesi, sapodilla, demir hindiba gibi 42 değişik türde ürünün yetiştiriciliği de hızla yaygınlaşıyor.

Bölgede, tropikal meyve yetiştirilmesi için fidesinden bahçe kurulmasına, meyvelerin pazarına kadar bütün aşamada üreticilere yardımcı olmaya çalışan Mustafa Ezici, 42 tropikal üründen virüslere karşı bağışık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayan papaya ve pasiflora meyvesini reyonla tanıttı. Mustafa Ezici, "Antalya'nın Serik, Gazipaşa, Alanya ve birçok ilçesinde bu tropik meyveler yetişebiliyor. Şu anda Serik'te 15 dekar papaya bahçesi var. Üzerinde 300 tona yakın meyve var. Yılın 12 ayı meyve veriyor. Şu anda papaya meyvesinin toptan kilosu 40 liradan satılıyor. İstanbul'da marketlerde kilosu 80 lira" diye konuştu.Papayanın virüse ve gribe karşı çok koruyucu bir meyve olduğunu aktaran Ezici, şöyle konuştu: "Türk toplumu bu meyveyi tanımıyor ama bu meyve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Pasiflora meyvesi de aynı şekilde. Toprakla buluşmasıyla 9 ayda meyve veriyor. Dikimini yapmak isteyenler için ciddi miktarda fidan var elimizde. Fidanın tanesi 35 lira. Karadeniz, Ege, Trakya ve Akdeniz'de, her yerde yetişebiliyor. Bu meyvenin kilosu İstanbul'da marketlerde 220 lira. Kolombiya'dan geliyor. Türkiye'de çiftçinin üretmiş olduğu pasifloranın kilosu 60 lira. Yeterli ürün yok. Bunun fidanlarından alıp ekim yapıldığı zaman bir ağaç yaklaşık ilk yılında 20 kilo ürün veriyor. 2'nci yılında 50 kilo verebiliyor. 7 yıl yaşıyor. 1 ağaç 50 kilo verdiği zaman çok ciddi gelir elde edilir. Çok sağlıklı bir ürün. Pasifloranın tanesi Almanya'da 2 euro'dan satılıyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren 2 meyve var. Birisi papaya, diğeri pasiflora."

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayan tropikal meyvelerden papaya ve pasifloranın tadına bakan Rusya vatandaşı Julia Shevchenko, Antalya, Alanya ve Gazipaşa'da bu meyvelerin yetiştiğini, sağlıklı ve çok lezzetli olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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