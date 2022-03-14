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BAGFAS indirime devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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BAGFAS indirime devam ediyor

Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ), yaşanan Ukrayna-Rusya savaşına rağmen sülfürik asit ürünlerinde yaptığı yüzde 20'lik indirimi yüzde 35'e çekti.

Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ), yaşanan Ukrayna- Rusya savaşına rağmen sülfürik asit ürünlerinde yaptığı yüzde 20'lik indirimi yüzde 35'e çekti.

BAGFAS'da sektörde tüm olumsuzluklara rağmen bir indirim daha geldi. Türkiye'nin ilk ve kükürtten sülfürik asit üreten en büyük üreticisi BAGFAŞ akü asidi saflığındaki sülfürik asit fiyatlarında indirime devam etti. Geçen hafta yüzde 20 oranında indirim yapılan fiyatlarda; bu hafta indirim oranı yüzde 35'e yükseltildi. Son fiyatlarla sülfürik asidin tonunu 165 USD ile 185 USD arasında olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gübre Fabrikaları, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Haberler

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