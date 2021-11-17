Bağcılar'da pazarcılar ile hurdacıların bıçaklı baltalı jeneratör kavgası: 4 yaralı - Haberler
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Bağcılar'da pazarcılar ile hurdacıların bıçaklı baltalı jeneratör kavgası: 4 yaralı

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Bağcılar'da pazarcılar ile hurdacıların bıçaklı baltalı jeneratör kavgası: 4 yaralı

BAĞCILAR'da pazarcılar ile jeneratörlerini almakla suçladıkları hurdacılar arasında bıçaklı baltalı kavga çıktı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da pazarcılar ile jeneratörlerini almakla suçladıkları hurdacılar arasında bıçaklı baltalı Kavga çıktı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi 1418. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre pazarcılar, kendilerine ait olan jeneratörü gördükleri hurdacıların oturduğu sokağa yakınlarını da yanlarına alarak geldi. Sokakta karşılaşan hurdacılar ile pazarcılar birbirlerine balta ve bıçakla saldırdı. Kavga sonucunda 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olaya müdahale etmesinin ardından yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


Bağcılar'da pazarcılar ile hurdacıların bıçaklı baltalı jeneratör kavgası: 4 yaralı

Bağcılar'da pazarcılar ile hurdacıların bıçaklı baltalı jeneratör kavgası: 4 yaralı

Bağcılar'da pazarcılar ile hurdacıların bıçaklı baltalı jeneratör kavgası: 4 yaralı

Bağcılar'da pazarcılar ile hurdacıların bıçaklı baltalı jeneratör kavgası: 4 yaralı

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