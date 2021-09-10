BAĞCILAR'DA İNDİRİMLİ HALI İZDİHAMI
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BAĞCILAR'DA İNDİRİMLİ HALI İZDİHAMI

BAĞCILAR'DA İNDİRİMLİ HALI İZDİHAMI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da bir mağazanın 50 liradan satışa çıkardığı halılar izdihama neden oldu.

BAĞCILAR'da bir mağazanın 50 liradan satışa çıkardığı halılar izdihama neden oldu. Halı almak için birbiri ile yarışan kalabalığı polis ekipleri dağıttı.

Olay, dün Güneşli Mahallesi'nde yaşandı. Bağcılar'da şubesi olan mağaza bir gün önceden sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, ihracat fazlası halıları metrekare fark etmeden 50 liradan satacağını açıkladı. Mağaza çalışanlarının öğle saatlerinde satışa başlamasıyla birlikte kısa sürede yoğunluk oluştu. İndirimli halılardan almaya çalışan çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık izdihama neden oldu. Kalabalık, 50 liradan satılan halıları almak için birbiriyle yarıştı. İzdiham yaşanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığı dağıttıktan sonra mağaza yetkilileri ile görüşerek halı satışına ara verilmesini sağladı. Halı satışında oluşan kalabalık cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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