Bafralı fındık üreticileri 15 lira taban fiyat bekliyor

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesindeki fındık üreticileri Toprak Mahsulleri Ofisinden 15 lira taban fiyat bekliyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve oda yöneticileri, fındık alanlarını gezerek üreticilerin sorunlarını dinledi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden fındık alımlarına bir an önce başlamasını isteyen fındık üreticileri, geçen sene 10,5 liradan sattıkları fındığın bu yıl en az 15 liradan alınmasını istiyor. İlkim şartları nedeniyle fındıkta rekoltenin düştüğünü söyleyen üreticiler randımanın iyi, verimin düşük olduğunu ifade ettiler. Darboğaz Mahallesi'nden üretici Turgut Mert, "Düştük tüccarın eline. Biz devletten destek istiyoruz" dedi.

Darboğaz Mahallesi Muhtarı Necati Murtazaoğlu, "Köyümüz fındıkla geçiniyor. Devlet 60'lı yıllarda geldi bize biraz fındık dikti, bizi teşvik etti. Biz de bütün arazilere fındık diktik. Bu sene de haliyle iklim değişikliğinden dolayı fındıklarımız olmadı. Hatta fındık dallarının üstünde kuru kuru dallar var. Devletten yardım istiyoruz. Artık bilmiyorum gurbete mi gideriz ne yaparız" diye konuştu.

Dikencik Mahallesi Muhtarı Erol Andiç, "Devletimizin köylüye sahip çıkmasını istiyoruz. 17 bin ton fındık çıkan bu köylerimizde fındıktan geçimimizi sağlıyoruz. Halkımız bu konuda mağdur. Bir ton çıkan yerde 200 kilo fındık çıktı. Özel firma 11 liradan fındık alıyor. Devletimizden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Uluağaç Mahallesi'nden üretici Hasan Güney, "Yaklaşık 15 dekar fındığımız var. Gecen yıl 2 bin 500 kilo fındığımız çıktı. Bu yıl yaklaşık bir ton mahsul bekliyoruz. Randıman iyi, verim düşük. Beklentimiz fiyatların yüksek olması. Çünkü maliyetler her gecen yıl artıyor. Geçen yıl 10 liradan verdik Toprak Mahsullerine, bu yıl 15 lira beklentimiz var" açıklamasında bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise şunları söyledi:

"Bafra'da kırsal kesimde 19 mahallede fındık üretimi yapılmaktadır. Bunun 12 mahallesinin tek geçim kaynağı fındık. Toprak Mahsulleri Ofisimizin alımının gecikmesi üzere üreticiler çok mağdur durumdalar. Fiyatlarından 15 liranın altına düşmemesini istiyoruz. Darboğaz Mahallesi'nde fındık üreticisinin yüzde 80'i ameleyi alıp getiremiyor. Bir amelenin yevmiyesi 100 lira. 100 liralık fındık toplayamayacak bahçelerimiz var. Şu an çoğu bahçeler girilmemiş vaziyettedir. Devletimizden isteğimiz biran önce fiyatları 15 lira olarak açıklamasıdır. Hiç kimse özel alıcılara, özel firmalara fındığını kaptırmasın. Az sabretsin, ofisin açılmasını beklesin."