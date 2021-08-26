Bafra'ya kombine silaj ve küspe paketleme makinesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bafra'ya kombine silaj ve küspe paketleme makinesi

Bafra'ya kombine silaj ve küspe paketleme makinesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı tarafından desteklenen "Samsun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında alınan kombine silaj ve küspe paketleme makinesi Samsun'un Bafra ilçesinde kuruldu.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı tarafından desteklenen "Samsun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında alınan kombine silaj ve küspe paketleme makinesi Samsun'un Bafra ilçesinde kuruldu.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projelendirilen DOKAP destekli 3 adet alınan kombine silaj ve küspe paketleme makinesi Havza ve Ladik'in ardından Bafra Ziraat Odası Başkanlığı hizmetine sunuldu.

DOKAP tarafından yüzde 80 hibeli kombine silaj ve küspe paketleme makinesinin Bafra'da kurulumu yapıldı. Makinede deneme paketlemeler yapılmaya başlandı. Geçici olarak Kolay Kavşağı yanında bulunan yere kurulan makine ile hayvancılık yapan çiftçilerin getirdikleri yem bitkilerinin paketlenmesine başlandı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Bafra Ovası ve kırsalı şu anda bir numara. Şu an mevcut olan yüzde 80 hibeli silaj paketleme makinesinin deneme aşamasındayız. Hayvancılığa destek vermek için biz bu makineyi çalıştırmaktayız. Yüzde 80 hibeli aldığımıza göre maliyet fiyatına şu an 500 kilo paketlemeyi 50 liraya yapıyoruz. 500 kilo ve 250 kilo olarak paketleme yapıyoruz. 500 kilo isteyene 500 kilo, 250 kilo isteyene 250 kilo olarak paketleme yapıyoruz. Makinenin mükemmel bir çalışması var. Şu an yer durumumuz belli değil ama yakın zamanda yerini tesit edip sabitleştirilecek. Bütün hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz römorku ile gelecek paketlenip ahırına götürüp koyacak. Ne çürüme ne de zayi olayı olacak var. Bunun amacı silajın sağlıklı olması. Hayvan yeminde büyük bir kalite ve proteini var. Bunun için mücadele etmekteyiz" dedi. - SAMSUN

Bafra'ya kombine silaj ve küspe paketleme makinesi
Bafra'ya kombine silaj ve küspe paketleme makinesi
Bafra'ya kombine silaj ve küspe paketleme makinesi
Bafra'ya kombine silaj ve küspe paketleme makinesi
Bafra'ya kombine silaj ve küspe paketleme makinesi
Bafra'ya kombine silaj ve küspe paketleme makinesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Vladimir Putin Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bafra'ya kombine silaj ve küspe paketleme makinesi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 13:42:04. #1.16#

title