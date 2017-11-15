Bafra Hizmette Altın Çağını Yaşıyor

Samsun'un Bafra ilçesi, Büyükşehir Belediyesinin alt ve üst yapı yatırımlarıyla günden güne gelişiyor.



Büyükşehir Belediyesi hizmet ve proje çalışmalarını değerlendiren Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Sait Karagöl, "Büyükşehir Belediyesi Yasası olmasaydı bu yapılan hizmetleri rüyamızda bile göremezdik" dedi.



Şehrin en büyük ilçesi olan Bafra'da köylerin 50 yıldır yılan hikayesine dönerek kronikleşen yol, su ve kanalizasyon problemlerini çözmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, üst yapı projeleriyle de ilçeyi değiştiriyor. SASKİ Genel Müdürlüğü düzenli içme suyu tesis ve şebeke bağlama çalışmalarını sürdürürken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ise kış şartları ağırlaşmadan yapımı süren mahalle yollarını bitirmeye gayret ediyor.



Alt yapı hizmetlerinin hızla sürdüğü ilçede Büyükşehir Belediyesi, üst yapıya yönelik proje çalışmalara da ağırlık veriyor. Bafra'yı tıkayan otogar sorunu, ilçe merkezinden çıkarılarak eski Çetinkaya Belediyesinin bulunduğu alanda modern otogar inşa edilecek. İlçeye yeni bir sebze ve meyve hali kazandırılacak. Ayrıca ilçe turizmine ve ekonomisine katkı yapacak 50 milyon TL bütçeli Sedde Projesi'nde ise çalışmalar sürüyor. Proje bittiğinde Bafra, Karadeniz'in önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek.



"Böyle hizmeti görmemiştik"



Samsun Büyükşehir Belediyesinin ilçedeki yatırım, hizmet ve proje çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı ve Altınay Mahallesi Muhtarı Sait Karagöl, kısa sürede büyük yatırımlar yapıldığı bilgisini verdi. 50 yıldır çözülemeyen sorunların çözülüp, yapılamayan hizmetlerin hayata geçtiğini ifade eden Karagöl, böyle bir hizmeti daha önce hiç görmediklerini vurguladı.



Bafra'da 30 yıldır muhtarlık yaptığının altını çizen dernek başkanı Sait Karagöl, "Özel İdare döneminde özellikle içme suyu konusunda çalışmalarımız, mücadelemiz oldu. O dönemde Bafra'ya yılda 20-30 milyon TL ödenek ayrılıyordu. Nebiyan İçme Suyu Projesi'ne korkunç para harcandı, gidin bakın sistem düzenli çalışmıyor. Kalıcı bir grup yolu bile yapılamadı. Doğanca, Sürmeli, Darboğaz gibi kısmen yapılan birkaç tane yol yapıldı ama alt yapısı döşenmediği için kısa bir süre yine bozuldu. Doğanca yolu için 25 yıl uğraştım ama başaramadım. Senelerce tozun toprağı içinde yaşadık. Bir de buralar sebze meyve yetiştiren köylerdi. Ne yaptıysak, kime derdimizi anlattıysak sorunlarımızı çözdüremedik. Bunlar ilçemizin kanayan yaralarıydı. Bir tanesi çıkıp şu yolu yaptık veya şu köyün şebeke sistemi kusursuz çalışıyor desin. Bir örnek bile bulamazsınız" dedi.



Kuş Cenneti kurtarıldı



Doğal miras Kızılırmak Kuş Cenneti'ni Büyükşehir Belediyesinin kurtardığına dikkat çeken Karagöl, "Buranın yoluyla ilgili 25 yıl mücadele verdim. 400 milyara yakın para harcadım. Tüm siyasilere, yerel yönetimlere söz edip yardım istedim ama yolu yaptıramadım. Büyükşehir yasası çıkınca durumu ve önemini Yusuf Ziya Yılmaz başkanıma anlattım. Çalışma başladı ama bu kez de bazı çevreciler, 'Doğayı bozuyorsunuz' iftirasıyla karşı geldi. Onları 3-4 defa Fransa'daki Camargue Deltası Flamingo İstasyonu'na götürdüm. Adamlar asfaltlarını 50 yıl önce yapmışlar. Yusuf Başkan, Allah ömrünü uzun eylesin, 19 Mayıs'tan Bafra'ya kadar yolu yaptı. Çok harika oldu. Karşı çıkan çevreciler ise şimdi bu yolu kullanıyor" diye konuştu.



"Altın çağımızı yaşıyoruz"



Büyükşehir hizmetleri gelince ilçede 50 yıldır yapılamayan işlerin yapıldığını dile getiren Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Karagöl, "Yol, içme suyu, kanalizasyon, köprü yatırımlarında Bafra, altın çağını yaşıyor. Çok güzel ve kaliteli hizmetler veriliyor. Bafra böyle bir hizmeti daha önce hiç görmedi. Kalıcı çözüm adına da alt yapı yatırımları uzun ömürlü yapılıyor. Büyükşehir iş başına gelince birçok köy grup yollarımız yapıldı. Sorunlar çözüldü. Müteahhitlerden dolayı yarım kalan inşaatlar var. Olmayan yollar yapıldı. 2,5 yılda ilçe rahatladı. Yapılamayanlar ise 2018 yılı programına alındı. Önümüzdeki sene yapılıp tamamlanacak. Büyükşehir yasası olmasıydı, 2,5 yılda yapılan yatırımları görmeye ömrümüz yetmezdi. Bu hizmetleri rüyamızda bile göremezdik. Derneğimizin yerini bile Büyükşehir Belediyesi alıp bize tahsis etti. Allah kendisinden razı olsun. Çok memnunuz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN