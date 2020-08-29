HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e uygulanan ekonomik boykotu iptal etti

13 Ağustos'ta İsrail ile 'ilişkilerini tamamen normalleştirmek' için anlaşmaya vardıklarını duyuran BAE, bugün İsrail'e uyguladıkları ekonomik boykotu iptal ettiklerini açıkladı.

29.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 29.08.2020 15:02

Filistin topraklarının işgaline en büyük direnişi gösteren Arap ülkelerine karşıt tutumuyla bilinen Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkileri son yıllarda karşılıklı üst düzey ziyaretler ve toplantılar aracılığıyla daha da derinleşti. 13 Ağustos'ta İsrail ile "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyuran BAE, bugün İsrail'e uyguladıkları "ekonomik boykotu" iptal ettiklerini açıkladı. BAE medyası, BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid el-Nehyan'ın İsrail ile mali ve ticari anlaşmaların yapılmasına izin veren bir kararname imzaladığını duyurdu. Söz konusu kararnamenin, 'ikili ilişkilerin kurulması için iş birliğini destekleme' amaçlı olduğu ifade edildi.

BAE-İSRAİL ANLAŞMASI NEDİR?

ABD'nin arabuluculuğu ile yapılan anlaşma kapsamında Orta Doğu'da barışın tesis edileceği ve bölgedeki potansiyelin önünün açılacağı iddia ediliyor. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasını Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançer olarak nitelendirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise söz konusu anlaşmanın iki devletli çözümü yok etmeye yönelik bir anlaşma olduğunun altını çizmişti.

İSRAİL'LE ANLAŞMA İMZALAYAN ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e uygulanan ekonomik boykotu iptal etti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
AHMET: bu haberlere üzülmüyorum bile. yüz yıl önce ingilizlerin idarenin başına atadığı bu arapça konuşan islam düşmanı devletlerin maskeleri tek tek düşüyor. gerçek arap kim, gerçek müslüman arap kim, kim vatan haini islam düşmanı gün gibi ortaya çıkıyor. bu haberler bu bakımdan iyi. her arapça konuşanı müslüman zan eden ahmaklarında belki gözü açılır.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ZDROVİE: bizde israile mayın temizlettiydik.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek Güncel
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Ekonomi
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor Ekonomi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı Dünya
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Spor
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde ilk sırada Mansur Yavaş var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde ilk sırada Mansur Yavaş var
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Güzel sanatlar fakültesi dekanı profesör koronaya dikkat çekmek için üzerine boya attırdı
Güzel sanatlar fakültesi dekanı profesör koronaya dikkat çekmek için üzerine boya attırdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi
Galatasaray'a iki tane bedava orta saha: Markus Henriksen ve Daler Kuzyaev
Galatasaray'a iki tane bedava orta saha: Markus Henriksen ve Daler Kuzyaev
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Bahçeli'den Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatmasına sert tepki: Denize dökülmek istiyorlar
Bahçeli'den Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatmasına sert tepki: Denize dökülmek istiyorlar
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fatih Dönmez Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hande Erçel Mustafa Ceceli Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mauricio Lemos Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Türk İzmir Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e uygulanan ekonomik boykotu iptal etti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 15:02:26. #1.15#
title