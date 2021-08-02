Badmintonda Kayseri'den 7 sporcu Türkiye'yi temsil edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Badmintonda Kayseri'den 7 sporcu Türkiye'yi temsil edecek

Badmintonda Kayseri'den 7 sporcu Türkiye'yi temsil edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara Keçiören'de düzenlenmekte olan U15, U17 ve U19 Turkey Open Badminton şampiyonasında Kayseri'den 7 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara Keçiören'de düzenlenmekte olan U15, U17 ve U19 Turkey Open Badminton şampiyonasında Kayseri'den 7 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

U15 Turkey Open Badminton Şampiyonası 01-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında, U17 Turkey Open Badminton Şampiyonası 05-08 Ağustos 2021 tarihleri arasında, U19 Turkey Open Badminton Şampiyonası ise 09-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara Keçiören'de yapılacak. 19 Ülkeden sporcuların katılacağı Badminton Şampiyonasında Kayseri'den U15 kategorisinde Hasan Can Arslan, Sami Yusuf Akpınar, Emine Nur Yavaş, Aleyna Atan U17 ve U19 kategorisinde Hamit Atmaca, Hüseyin Can Arslan, Gamze Nur Atmaca, Hasan Can Arslan ve Sami Yusuf Akpınar Türkiye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şampiyonada Kayseri'yi ve Türkiye'yi temsil edecek olan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ

Badmintonda Kayseri'den 7 sporcu Türkiye'yi temsil edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Haydar Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Oğulcan Engin Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Mesut Özil Mete Gazoz Nihat Özdemir Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Badmintonda Kayseri'den 7 sporcu Türkiye'yi temsil edecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 10:40:07. #1.16#

title