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Badminton branşına sporcular GSB Spor okullarından yetişecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Badminton branşına sporcular GSB Spor okullarından yetişecek

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü Abdurrahman Arslan badminton branşını tanıtıyor.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü Abdurrahman Arslan badminton branşını tanıtıyor.

Kayseri'de badminton sporcusu yetiştirerek, milli takım kadrosuna birçok sporcu gönderen başarılı antrenör Abdurrahman Arslan altyapıya sporcu yetiştirmek için okullarda badminton branşını tanıtıyor. Okullarda kısa bir tanıtım yapıp ve eğitim veren Antrenör Abdurrahman Arslan, çocukları GSB Spor Okullarına davet ediyor. - KAYSERİ

Badminton branşına sporcular GSB Spor okullarından yetişecek

Badminton branşına sporcular GSB Spor okullarından yetişecek

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Haber: Badminton branşına sporcular GSB Spor okullarından yetişecek - Haberler Spor
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