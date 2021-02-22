Badem çağlasının kilosu tezgahlarda 100 liradan alıcı buluyor
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Badem çağlasının kilosu tezgahlarda 100 liradan alıcı buluyor

22.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:43
Badem çağlasının kilosu tezgahlarda 100 liradan alıcı buluyor

Ege ve Akdeniz Bölgesinde bahar meyvelerinin ilki olan çağla, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Ege ve Akdeniz Bölgesinde bahar meyvelerinin ilki olan çağla, tezgahlarda yerini almaya başladı. Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Mersin'in Silifke ilçesinde yılın ilk çağla hasadı yapıldı. Tamamen organik olarak özellikle sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen Badem çağlasının kilosu tezgahlarda 100 liradan alıcı buluyor.

Önceki yıllara göre satışı 25 gün erken başlanan çağla, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı ve Işıklı Mahalle Muhtarı üretici Zafer Can, çağlayı vatandaşların kilo yerine tadımlık olarak gram ile satın aldıklarını kaydetti.

"Türkiye'de ilk çağla hasadına başladık" diyen Can, "Tamamen doğal şartlarda üretiliyor. İlaç yok, gübre yok. Tamamen doğal ve organik yetiştiriyoruz. Bir kaç yıl öncesine kadar 3 bin ağacımız vardı. Bugün 150 bin ağacımız var. Önümüzde ki yıllarda 500 bine ulaşmak istiyoruz. Köyümüzün geçim kaynağıdır. Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği olarak bir projemiz var. Yayla kesimlerinde binlerce dönüm boş arazi var. Buralara badem ağacı ekmek istiyoruz. Şu an 50 ila 80 ton arasında bir üretimimiz var. Kilosu 100 liradan satıyoruz" dedi.

Çağlanın yeni çıktığı için fiyatının biraz yüksek olduğunu açıklayan Zafer Can, "Vatandaş çağlaya rağbet ediyor. Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle fiyat biraz yüksek olunca, çağla sevenler de kilo ile değil, 100 gram olarak alabiliyorlar. Önümüzdeki günlerde çağlanın hasadının artmasıyla birlikte fiyatların da aşağıya düşmesini tahmin ediyoruz" dedi.

Sezonun ilk meyvesi olması nedeniyle çağlanın büyük bir rağbet gördüğünü belirten Zafer Can, "Bir haftadır satışına başladığımız çağla geçen yıllara oranla neredeyse bir ay önce çıktı. Bu yıl 20-25 gün önce hasadına başladık" diye konuştu. - MERSİN

Badem çağlasının kilosu tezgahlarda 100 liradan alıcı buluyor
Badem çağlasının kilosu tezgahlarda 100 liradan alıcı buluyor
Badem çağlasının kilosu tezgahlarda 100 liradan alıcı buluyor
Badem çağlasının kilosu tezgahlarda 100 liradan alıcı buluyor
Badem çağlasının kilosu tezgahlarda 100 liradan alıcı buluyor
Badem çağlasının kilosu tezgahlarda 100 liradan alıcı buluyor
Badem çağlasının kilosu tezgahlarda 100 liradan alıcı buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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