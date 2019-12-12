Bacadan beklerken akvaryumdan çıkan Noel Baba
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Bacadan beklerken akvaryumdan çıkan Noel Baba

Almanya'nın başkenti Berlin'de, yaklaşık 5 bin deniz canlısının bulunduğu bir akvaryum özel bir konuğu ağırladı. Kırmızı kostümüyle suya dalan Noel Baba, yanındaki kanatlı beyaz melekle köpek balıkları arasında kameralara poz verdi.

12.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:16
Bacadan beklerken akvaryumdan çıkan Noel Baba

'nın başkenti 'de, yaklaşık 5 bin deniz canlısının bulunduğu bir akvaryum özel bir konuğu ağırladı. Kırmızı kostümüyle suya dalan , yanındaki kanatlı beyaz melekle köpek balıkları arasında kameralara poz verdi.


Bacadan evlere girip hediyeler dağıtmasıyla bilinen Noel Baba, bu kez çocukları değil, akvaryumda beslediği hayvanları sevindirdi. Su altındaki ikili ziyaretçilerden de büyük ilgi topladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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