Babalar Günü'nde oğluna en büyük armağan

ŞANLIURFA'da koyunları otlatırken, yüksek gerilim hattına kapılıp iki kolunu kaybeden Mehmet Demir, 6 yılın sonunda babası sayesinde hayata yeniden tutundu.

Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Demir, 14 yaşında koyunlarını otlatırken yüksek gerilim hattına kapıldı. Demir, akım sonucu omuzdan itibaren iki kolunu kaybetti. 6 yıl boyunca kolları olmadan yaşamına devam eden Demir'in tek hayali kollarına tekrar kavuşabilmek oldu. Baba Casım Demir, oğlunun bu hayalini gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı ve Şanlıurfa'da bulunan evini sattı. Baba Demir, sattığı evin parasıyla oğlunu İstanbul'da bulunan bir protez- ortez yapım ve uygulama merkezine getirdi. Merkezde Demir'e '6 kanallı tam elektronik dirsek eklemli MYO elektronik kol protezi' uygulaması yapıldı. Baba Demir, bu süreçte oğlunu bir an olsun yalnız bırakmadı. Demir, kendisine takılan elektronik protez kollar sayesinde artık kapıları açabiliyor. Çatal, bıçak ve kaşık kullanabiliyor ve kıyafetlerini giyip katlayabiliyor.

"ARTIK KOLLARIM OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Elektrik akımına kapılıp iki kolunu kaybeden Mehmet Demir, "20 yaşındayım ve Şanlıurfa'da yaşıyorum. 2014 yılında elektrik akımına yapıldım ve iki kolumu kaybettim. Elektrik akımından sonra titremelerim başladı. 6 yıl boyunca iki kolum olmadan yaşadım. Şimdi ise protez kollarım olduğu için çok mutluyum. İlerleyen zamanlarda belki ben de okula gider, yazı yazarım" dedi.

"MEHMET'TE ELEKTRİK AKIMI SONRASI TİTREMELER OLUŞMUŞ" Mehmet ile İki ay önce tanıştıklarını söyleyen Protez Ortez Uzmanı Önder Kızıltaş, "Mehmet 14 yaşında Şanlıurfa'da koyunlarını otlatırken yüksek gerilim hattına kapılıyor ve iki kolunu omuzundan itibaren kaybediyor. 6 yıl boyunca kolları olmadan yaşamına devam eden Mehmet Demir, bizimle yaklaşık iki ay önce tanıştı. Böyle bir protezi daha önce bir kez daha yapmıştık ama Mehmet'te durum biraz farklıydı. Çünkü Mehmet'te maruz kaldığı elektrik akımı sonrası titremeler oluşmuştu. Bu titremelerle protezi kontrol etmek, bizler için ciddi bir sorun oldu" diye konuştu.

"UYGULADIĞIMIZ SİSTEM DÜNYADA BİR İLK" Kızıltaş, sözlerine şu şekilde devam etti: Mehmet'in titremesi için kendi geliştirdiğimiz özel bir sistem kullandık. İki omuzuna eklem, dirseklerine ise tam elektronik eklemler yerleştirdik. Mehmet'in bu eklemleri kontrol etmesini ise joistik dediğimiz bir sistemle sağladık. Mehmet, Joistik yardımıyla çenesiyle protezi kontrol ediyor. Mehmet, çenesini oynatarak dirseğini yukarı ve aşağı indirebiliyor. Bu sistem dünyada ilk defa yapılan bir sistem. Joistiğin içinde bulunan kartların yazılımı ise tamamen Türk teknisyenlere ait"

"OMUZUNDAN İTİBAREN KOLU OLMAYAN KİŞİLERE UMUT OLMAK İSTİYORUZ" Mehmet'in için yaptıkları soketi tamamen karbondan olduğunu belirten Kızıltaş, "Soketin karbondan olmasının nedeni karbonun daha hafif ve dayanıklı olması. Uygulama süremiz yaklaşık bir ay sürdü. Şu an rehabilitasyon sürecimiz devam ediyor. Yaklaşık bir yılın sonunda Mehmet, geçmişte yapmış olduğu birçok hareketi tekrar yerine getirebilecek. Mehmet, kafa hareketi ile birlikte dirsek eklemini kontrol edebiliyor. Şu an kapı açabiliyor. Çatal, bıçak ve kaşık kullanabiliyor. Elbisesini giyip katlayabiliyor. Şu an yolun çok başındayız ilerleyen süreçlerde birçok hareketi gerçekleştirebilecek. Omuzundan itibaren kolu olmayan kişilere umut olmak istiyoruz.ö ifadelerini kullandı.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı