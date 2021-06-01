SPOR Baba-oğul 13 yıldır birlikte güreşiyorlar
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SPOR Baba-oğul 13 yıldır birlikte güreşiyorlar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Baba-oğul 13 yıldır birlikte güreşiyorlarSinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 8 yaşında yağlı güreşe başlayan üniversite öğrencisi Ahmet Uğuz (21), 13 yıldır aynı er meydanını paylaştığı babasıyla birlikte tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerine hazırlanıyor.

SPOR Baba-oğul 13 yıldır birlikte güreşiyorlar

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 8 yaşında yağlı güreşe başlayan üniversite öğrencisi Ahmet Uğuz (21), 13 yıldır aynı er meydanını paylaştığı babasıyla birlikte tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerine hazırlanıyor.

Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi Ahmet Uğuz, güreşçi babası Hüseyin Uğuz'un (45) yönlendirmesiyle 8 yaşında güreşle tanıştı. Babasıyla ilçe stadında yağlı güreş antrenmanları yapan Ahmet Uğuz, bugüne kadar katıldığı birçok turnuvada 300'ün üzerinde madalya kazandı. Babasıyla birlikte turnuvalara katılmaya devam eden Ahmet Uğuz, yönlendirmesiyle küçük yaşta çıktığı er meydanındaki başarısını, mindere de taşıyarak milli sporcu oldu. Ahmet Uğuz ve Hüseyin Uğuz, şimdi tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanarak derece elde etmek istiyor.

Güreşin kendileri için sporun dışında bir aile tutkusu olduğunu ifade eden Ahmet Uğuz, "Küçük yaşlarda babamı er meydanlarında izleyerek güreşe merak sardım. İlkokula giderken okul takımında minder güreşine başladım. 13 yıldır da hem minder hem de babamla birlikte çeşitli ilerdeki yağlı güreş turnuvalarına katılıyorum. 300'e aşkın madalya kazandım. 2017 yılında Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonasında yıldız erkeklerde Türkiye şampiyonu olduktan sonra dünya şampiyonasına katılarak 5'inci oldum. Yağlı güreşler müsabakalarına babamla birlikte katılıyorum. Çayırda mücadele ederken babamda bana saha kenarından büyük destek oluyor. Bu beni ayrı bir motive ediyor. Hedefim Kırkpınar'da başpehlivanlığa yükselmek. Bu doğrultuda babamla birlikte çalışıyorum." dedi.

MADALYA HEDEFLİYORLAR

Oğlunu er meydanında gördüğünde gururlandığını ifade eden baba Hüseyin Uğuz, hedefleri için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Oğluyla güreş yapmanın ayrı bir gurur verdiğini ifade eden Hüseyin Uğuz, Kırkpınar yağlı güreşlerinde madalya hedeflediklerini ifade etti.

SPOR Baba-oğul 13 yıldır birlikte güreşiyorlar
SPOR Baba-oğul 13 yıldır birlikte güreşiyorlar
SPOR Baba-oğul 13 yıldır birlikte güreşiyorlar
SPOR Baba-oğul 13 yıldır birlikte güreşiyorlar
SPOR Baba-oğul 13 yıldır birlikte güreşiyorlar
SPOR Baba-oğul 13 yıldır birlikte güreşiyorlar
SPOR Baba-oğul 13 yıldır birlikte güreşiyorlar
SPOR Baba-oğul 13 yıldır birlikte güreşiyorlar
SPOR Baba-oğul 13 yıldır birlikte güreşiyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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