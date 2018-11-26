B. Möncengladbach Takımının, "Kaç RT Alırsak Şampiyonluğu Verirsiniz" Sorusu Almanya'da Gündem Oldu

Borussia Mönchengladbach Twitter hesabı, attığı bir tweetle komik görüntüler oluşturdu. Alman ekibi, Bundesliga Twitter hesabına ''Kaç RT alırsak ligi verirsiniz?'' diye yazdı. Bundesliga hesabı ise ''50 milyon'' cevabını verdi. Mönchengladbach, bu cevabın ardından yeni bir tweet attı ve ''Yarım edin, lige ihtiyacımız var!'' paylaşımında bulundu.

"HESABI TAKİPTEN ÇIKARIZ"

Borussia Mönchengladbach'ın tweetinin ardından diğer Bundesliga takımları da paylaşıma dahil oldu. Borussia Dortmund, tweetin altında ''Ama bu yanlış Borussia'' derken Red Bull Leipzig, ''Eğer böyle bir şey olursa Bundesliga hesabını takipten çıkartırız.'' yazdı.

"RT'YE İHTİYACIMIZ VAR

Alman ekibi, son olarak ''Hala 49.998.650 RT'ye ihtiyacımız var.'' paylaşımında bulundu.

(Sporx)