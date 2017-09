B.b.erzurumsporlu Futbolcular, Yönetim Kurulu ile Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Futbolcular, Teknik Heyet, Yönetim Kurulu üyeleri Olimpiyat Bahçesi'nde verilen kahvaltıda bir araya geldi.



Kahvaltıya B.B. Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, B.B. Erzurumspor As Başkanı Ünsal Kıraç, B.B. Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, B.B.Erzurumspor Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Teknik Direktör Osman Ökzöylü, B. B.Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak, B.B. Erzurumspor Genel Kaptanı Tuncay Akpınar, Yardımcı Antrenörler katıldı.



Kahvaltıda bir konuşma yapan B.B. Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, 'Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü olarak yönetim kurulumuzla birlikte teknik ekip ve yöneticilerimizle güzel bir diyalogumuz var. Öncelikle güzel imkanları Erzurum'a sunan başta Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübümüzün Onursal Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyorum. Böyle birlikteliklerle moralleri daha da arttırarak bir araya gelerek sahadaki başarımıza güç katacağız. Hafta sonu oynayacağımız lig maçımız Gaziantepspor ve ardından İzmir'de Altay spor ile hafta içinde oynayacağımız kupa maçında başarılar diliyorum." dedi.



B.B.Erzurumspor Kulübü As Başkanı Ünsal Kıraç ise, yeni kurulan güçlü B.B. Erzurumspor takımının birlik, beraberlik içinde başar merdivenlerini aşacağını ifade ederek, 'Futbola bağışık olan bir kent bulamasınız. Yani başımızdaki komşu kentimiz Trabzon hariç, futbolla yatıp futbola kalkıyorlar. Ama Büyük Erzurumspor taraftarı da futbolla yatıp kalkan bir şehir. Karda olsun, kışta olsun deplasmanda takımına destek olan fedakar taraftarlarımız var, özverili çalışan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız var. Özellikle de futbolu çok seven ve İstanbul tecrübesi ile Sayın Mehmet Sekmen Başkanımız var. Bu nedenle bize verilen bu imkanlarla kulübümüze vereceğimiz tek şey var taraftarlarımızın yüzünü güldürmektir. Bu şehirde ekonomi adına maddiyat adına hiç bir sıkıntımız olmayacak. Bizim de moral, motivemiz en yüksekte olması gerekir. Bunu ısrarla söylüyorum. Bizim ince eleyip sık dokuyarak günlerce yaptığımız istişarelerle yeni kurduğumuz bir takımımızla başarı bayrağını en yükseklere taşıyacağımızdan endişem yok. Ben inanıyorum ki, Türkiye'de böyle bir kulüp yoktur. Yönetim Kurulum adına B.B. Erzurumspor Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye canla, başla çalışıyoruz, çalışmaya da özen göstereceğiz. Lig maçı Gaziantepspor, Kupa maçımız Altay spor ile yapacağımız müsabakalarda başarılar diliyorum.' dedi. - ERZURUM