Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor
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Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor

24.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:13

Azerbaycan şehidi Ferit Dursunov'un vasiyeti yerine getirildi. Şehit olması durumunda kabrinde Azerbaycan Bayrağı'nın yanında Galatasaray Bayrağı'nın dalgalanmasını da isteyen şehit Dursunov'un mezarı başında 2 bayrak beraber yer aldı.

Azerbaycan Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva, Galatasaray'a seslendi. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki Karabağ'ı kurtardığı operasyon sırasında şehit olan Ferit Dursunov'un vasiyeti yerine getirildi. Şehit olması halinde kabrinde Azerbaycan Bayrağı'nın yanında Galatasaray Bayrağı'nın da olmasını isteyen Dursunov'un bu isteği sonrasında 2 bayrak, şehidin kabrinde birlikte dalgalandı.

Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray Bayrağı!

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Ganire Paşayeva, yaptığı açıklamada, gerçekleşen muhaberenin birçok vatan evladını kendilerine tanıttığını belirterek, "Şehitlerimizin son sözleri, vasiyetleri büyük eserlerin konusudur. Türk dünyası sevdalı şehitlerimizden, Gah ilinden olan Ferit Dursunov, şehit olursa, mezarı başına Azerbaycan Bayrağı ile kardeş Türkiye'nin sevilen takımı Galatasaray Bayrağı'nın da asılmasını vasiyet etmişti. Ailesi ve dostları kahraman şehidimizin vasiyetini yerine getirmiştir. Doğrusu, bu büyük sevgiyi sadece futbol kardeşliği ile bağlamak istemezdim, bu Türkiye sevgisidir. Tesadüfi değil ki şehidimizin çocukları da Galatasaraylı'dır. Ümit ediyorum, Galatasaraylı kardeşlerimiz, Azerbaycan şehidinin sevgisini cevapsız koymayacaktır" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
?: bu haberi dün sahaya çıkan oyunculara okutun ne kadar asil bir takımda forma giydilerini bilsinler
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
BEHÇET: Mekanın cennet olsun gardaş şehidim benim ...
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
MEMET33: DÜNYA TAKIMIYIZ, O KADAR VE TARTIŞMASIZ. . .
Cevap Yaz 5 12 Yayından Kaldır
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