Azerbaycan ordusu Ermeni birliklere ait tankları yerle bir etti
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Azerbaycan ordusu Ermeni birliklere ait tankları yerle bir etti

28.09.2020 12:24 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:32
Azerbaycan ordusu Ermeni birliklere ait tankları yerle bir etti

Azerbaycan—Ermenistan arasında dünden beri devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan birliklerine ait çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildi.

Azerbaycan—Ermenistan arasında dünden beri devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan birliklerine ait çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yeni yayınladığı görüntüde Ermeni birliklerine ait tank ve askeri teçhizatları imha edildi.

- Azerbaycan

Azerbaycan ordusu Ermeni birliklere ait tankları yerle bir etti
Azerbaycan ordusu Ermeni birliklere ait tankları yerle bir etti
Azerbaycan ordusu Ermeni birliklere ait tankları yerle bir etti
Azerbaycan ordusu Ermeni birliklere ait tankları yerle bir etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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