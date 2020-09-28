Azerbaycan ordusu Ermeni birliklere ait tankları yerle bir etti
28.09.2020 12:24 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:32
Azerbaycan—Ermenistan arasında dünden beri devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan birliklerine ait çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildi.
Azerbaycan—Ermenistan arasında dünden beri devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan birliklerine ait çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yeni yayınladığı görüntüde Ermeni birliklerine ait tank ve askeri teçhizatları imha edildi.- Azerbaycan
Kaynak: Demirören Haber Ajansı