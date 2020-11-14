Azerbaycan için "Bir Millet İki Devlet" başlıklı online yardım etkinliği başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan için "Bir Millet İki Devlet" başlıklı online yardım etkinliği başladı

14.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 14.11.2020 18:07
Azerbaycan için

Türk ve Azerbaycanlı ressam ve heykeltraş sanatçıların eserlerinden oluşan "Bir Millet İki Devlet" başlıklı online yardım etkinliği başladı.

Türk ve Azerbaycanlı ressam ve heykeltraş sanatçıların eserlerinden oluşan "Bir Millet İki Devlet" başlıklı online yardım etkinliği başladı.

Etkinlikten elde edilen gelir, Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarma operasyonunda şehit ve gazi olan Azerbaycanlı askerlerin ailelerine, ayrıca savaşta zarar görenlere verilmek maksadıyla Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerin yardım fonuna yatırılacak.

Toplam 86 ressam 140 eserinin yer aldığı etkinlik, 22 Kasım'a kadar devam edecek.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde akademisyen Prof. Dr. Teymur Rzayev ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi Elçin Mustafayev tarafından başlatılan etkinlikteki eserler, "karabagazerbaycandır_art" isimli Facebook ve Instagram adreslerinden incelenebilecek.

Etkinlikte eserleri yer alan sanatçılar arasında ise Türk resim sanatının usta isimlerinden Devrim Erbil, Özdemir Altan, Fevzi Karakoç, Mahir Güven, Resul Aytemur ve Yalçın Karayağız'ın yanı sıra Azeri sanatçılardan Ziyad Sultanov, Sadık Babayev, Pervane Alizade ve Letafet Mammedova yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

İlgili Haberler

Van'dan iki yardım tırı İzmir için yola çıktı
Van'dan iki yardım tırı İzmir için yola çıktı
Kavak'ta online ödeme başladı
Kavak'ta online ödeme başladı
Başkan Sarı: 'Atatürk dünyaya ışık tutan bir lider, gerçek bir devlet adamıdır'
Başkan Sarı: "Atatürk dünyaya ışık tutan bir lider, gerçek bir devlet adamıdır"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Tarkan İdil Fırat Yıldız Kenter
Spor Samatta Arda Turan Samet Aybaba Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Şişli Medya İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan için "Bir Millet İki Devlet" başlıklı online yardım etkinliği başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 18:16:17. #1.15#
title