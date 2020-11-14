Azerbaycan için "Bir Millet İki Devlet" başlıklı online yardım etkinliği başladı

Türk ve Azerbaycanlı ressam ve heykeltraş sanatçıların eserlerinden oluşan "Bir Millet İki Devlet" başlıklı online yardım etkinliği başladı.

Türk ve Azerbaycanlı ressam ve heykeltraş sanatçıların eserlerinden oluşan "Bir Millet İki Devlet" başlıklı online yardım etkinliği başladı.

Etkinlikten elde edilen gelir, Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarma operasyonunda şehit ve gazi olan Azerbaycanlı askerlerin ailelerine, ayrıca savaşta zarar görenlere verilmek maksadıyla Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerin yardım fonuna yatırılacak.

Toplam 86 ressam 140 eserinin yer aldığı etkinlik, 22 Kasım'a kadar devam edecek.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde akademisyen Prof. Dr. Teymur Rzayev ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi Elçin Mustafayev tarafından başlatılan etkinlikteki eserler, "karabagazerbaycandır_art" isimli Facebook ve Instagram adreslerinden incelenebilecek.

Etkinlikte eserleri yer alan sanatçılar arasında ise Türk resim sanatının usta isimlerinden Devrim Erbil, Özdemir Altan, Fevzi Karakoç, Mahir Güven, Resul Aytemur ve Yalçın Karayağız'ın yanı sıra Azeri sanatçılardan Ziyad Sultanov, Sadık Babayev, Pervane Alizade ve Letafet Mammedova yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı