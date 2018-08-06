Ayvalık'ta Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Ayvalık ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ayvalık ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarımsaklı istikametine giden Nuri Özibrişim idaresindeki 35 AFZ 10 plakalı motosiklet, Küçükköy Mahallesi Murat Reis sapağında, Betül Kılıç (28) yönetimindeki 16.ZJ 346 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Özibrişim yaralandı.
Ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Özibrişim'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.