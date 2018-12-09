Ayvalık'ta Engelliler İçin Dev Umut

Ayvalık'ta engelliler için dev umut

Kaymakam Görgülüarslan engelliler için vizyon bir proje hazırlamak için kolları sıvadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan öncülüğünde ilçede yaşayan engellilere çığır açacak bir proje hazırlanması için düğmeye basıldı.

Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, hazırladığı ciddi projeleri tek tek hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sarımsaklı'da Şeyfan Sofrası sapağındaki göçmen kuşların konakladığı lagünün yanı sıra Altınova'da Osmanlı'dan kalan camii için hazırladığı projeleri GMKA'ya sundu.

Bununla yetinmeyen Kaymakam Görgülüarslan, ilçede yaşayan engellilerin istihdam ve sosyal anlamda önünü açacak yepyeni bir projenin daha hazırlanması için düğmeye bastı.

Bu kapsamda; Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Ortopedik Engelliler Federasyonu'nda çeşitli görevlerde bulunan ve iki dönem Ayvalık Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanlığı'nı yapan, engelli gazeteci Suat Salgın ile görme engelli muhabir Namık Tuncel'i ziyaret eden Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, ilçedeki engellilere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarını da içine katacağı proje için görüş alışverişinde bulundu.

Ayvalık'ta engellilerin hayatını kolaylaştıracak kalıcı bir proje hazırlamak istediğini ifade eden Görgülüarslan, engelli personel çalıştırmakla yükümlü firmaların, bu yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumlarda ödedikleri para cezalarının İŞKUR'un gözetimindeki bir fonda toplandığını hatırlatarak, Ayvalık'ta engellilere yönelik hazırlanacak ciddi bir projenin bu fondan da temin edilecek kaynaklarla hayata geçirilebileceğini savundu.

Amacının ilçedeki engellilerin başta istihdam olmak üzere, sosyo-ekonomik ve güncel hayatlarında Türkiye'de örnek olabilecek bir standarta kavuşturulmasını hayal ettiğini kaydeden Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, bu konuda bir an önce somut adımlar atmak istediğini belirtti.

Önümüzdeki haftadan itibaren Ayvalık Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan AR-GE masasının engellilere yönelik çalışmalara start vereceğini vurgulayan Kaymakam Görgülüarslan Suat Salgın ile Namık Tuncel'den hazırlanacak projeye fikirleriyle destek vermelerini istedi.

Engelli gazetecilerden tam destek

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın göreve geldiği ilk günden bu yana ilçe halkının sorunlarının çözümlenmesine yönelik samimi bir duruş sergilemesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden engelli gazeteci Suat Salgın ile görme engelli haber muhabiri Namık Tuncel de projeye tam destek vereceklerinin mesajını verdiler.