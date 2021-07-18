Ayvalık'ta belediye çalışanlarına çifte bayram
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Ayvalık'ta belediye çalışanlarına çifte bayram

Ayvalık'ta belediye çalışanlarına çifte bayram
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi, 515 personelini ilgilendiren "Maaş Ödeme Protokolü" en yüksek teklifi veren Akbank ile imzalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi, 515 personelini ilgilendiren "Maaş Ödeme Protokolü" en yüksek teklifi veren Akbank ile imzalandı. Anlaşmaya göre, üç yıllık protokol karşılığı ödeme maaşlarıyla birlikte çalışanların hesaplarına yatırıldı.

Güzel Ayvalık Ltd. Şti. ile Akbank arasında maaş ve diğer her türlü ödemelerinin banka aracılığıyla yapılmasına ilişkin, 3 yıllık "Maaş Ödeme Protokolü" yapıldı. Protokol, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi Başkan Yardımcısı Erkan Karasu, Güzel Ayvalık Ltd. Şti. Müdürü Zafer Abdi Gökçen, Akbank Ayvalık Şube Müdürü İbrahim Duman ile Belediye-iş Sendikası Baş Temsilcisi Macit Kurul'un katılımıyla Ayvalık Belediyesi başkanlık makamında imzalandı.

Protokole göre üç yıllık kişi başı promosyon ödemesi yapılacak. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin promosyon ihalesine en yüksek teklifi vererek pandemi döneminde belediye çalışanlarına ekonomik katkı sağladıkları için Akbank yönetimine teşekkür etti. Başkan Ergin, bundan sonraki süreçte birlikte çalışacakları için mutlu olduğunu söyledi. Maaş ödeme protokolü 1 Temmuz 2021-1 Temmuz 2024 dönemini kapsayacak.

Öte yandan mevcut KHK kapsamında çalışan ve ikramiyeye hak kazanan personelle birlikte, kadrolu işçi memur ve sözleşmeli personelin de geçmiş döneme ait ikramiye alacakları da ödendi. - BALIKESİR

Ayvalık'ta belediye çalışanlarına çifte bayram
Ayvalık'ta belediye çalışanlarına çifte bayram

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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