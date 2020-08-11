Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, "Gelir ve gideri dengeledik" Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye'yi büyük bir borç yüküyle devraldıklarını hatırlatarak, pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara karşın gelir ve gider bütçesini dengeye getirdiklerini belirtti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye'yi büyük bir borç yüküyle devraldıklarını hatırlatarak, pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara karşın gelir ve gider bütçesini dengeye getirdiklerini belirtti. 17 aylık başkanlık döneminde bankalara olan kredi borçlarının aksatılmadan ödendiğine, geçmiş dönemden gelen 184 icra dosyasından 88'inin kapatıldığına, 13'üyle protokol yapıldığına işaret eden Başkan Ergin, 1 Nisan 2019 tarihinde göreve geldikleri kendi dönemlerindeki harcamalara ilişkin aleyhlerine açılmış hiçbir yeni icra takip dosyasının da bulunmadığını söyledi.

2019 Nisan ayında 97 milyon liralık gelire karşılık 120 milyon liralık gider tablosuyla Belediye'yi teslim aldıklarını vurgulayan Başkan Ergin, gelinen noktada gelir ile giderin şimdilik eşitlendiğini söyledi. 2020 yılının Ağustos ayında 47 milyon liralık gidere karşılık 47 milyon liralık gelir elde edildiğinin altını çizen Başkan Ergin, pandemi kısıtlamalarının ardından bütçe gelirlerinin artıya doğru yükselmeye devam edeceği müjdesini verdi.

Başkan Ergin, "2020 yılının ilk altı ayında pandemi nedeniyle alınamayan kira, işgaliye, açamadığımız kendi işletmelerimiz, toplanmasında sıkıntı yaşanan vergiler düşünüldüğünde gelirlerimiz beklentilerimizin altında kaldı. Tüm bunlara karşın, Belediyenin yüz binlerce liralık icralık dosyasını kapatıp bir ödeme planına bağladık. Aralarında yedi sekiz yıldır bekleyen 88 emeklimizin kıdem tazminatlarını ödedik. Gelirlerimizi artırdık ama asıl önemlisi giderlerimizi azalttık. Bu vesile ile düzenlenmiş ödeme planları ve gelir gider dengesindeki iyileştirmelerle artık daha huzurlu bir şekilde önümüzü görüyoruz. Seçim öncesi ve sonrasında çözülmesi gereken en büyük sorunun mali disiplin olduğunu söylemiştik. Sözümüzün arkasında duruyoruz. İlk yılın önemli bir bölümünde bütün iş yapma imkanlarını kısıtlayan mali disiplin konusunda önemli ölçüde yol aldık"diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA