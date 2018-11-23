Ayvacık'ta Zeytin Şenliği Festivali Yapıldı - Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin Şenliği Festivali yapıldı.

Ayvacık Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen festivalde, ilçe genelindeki zeytinyağı üreticileri stant açarak ürünlerini sergiledi.

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, burada yaptığı konuşmada, Ayvacık'ın zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlçemizde 50 bin ton zeytin ile 10 bin ton zeytinyağı üretimi yapılmaktadır. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz zeytin şenliğinde üreticilerimiz ürünlerini sergiledi. Geçen yıl kilosu 15 lira civarında olan zeytinyağı, şenliğimizden sonra fiyatları da biraz olsun arttı. Geçen yıl verim de güzeldi. Zeytin festivalimizi her yıl büyüterek sürdürüyoruz. Zeytin şenliğimizi ulusal boyuta da taşımak istiyoruz. Şenliğimizde zeytinyağı tadım yarışması da gerçekleştiriyoruz. Zeytin ağacımız kutsal bir ağaçtır ve yaprak dökmez. Zeytin ağaçlarımız bize her zaman baharı yaşatır. İlçemiz sınırlarında 2 milyona yakın bir zeytin ağacımız var."

İl Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Karadağ ise Çanakkale'de 36 bin ton zeytinyağı üretimi yapıldığını söyledi.

Bunun Ayvacık ilçesindeki payının 10 bin ton civarında olduğunu anlatan Karadağ, "Bakıyoruz Ayvacık zeytinyağı üretiminde Çanakkale'nin üçte birini karşılıyor. Ayvacık zeytinyağı üretiminde önemli ilçelerimizden biridir. Bunun için bu ürünlerimizi piyasaya katma değeri yüksek bir biçimde sunmak gerekir." diye konuştu.

Festival kapsamında yapılan yarışmada, katılım gösteren 78 üreticinin zeytinyağı, Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü personelinin yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda birinciye tam, ikinciye yarım ve üçüncüye çeyrek altın verildi.

Festivalde "zeytin" konulu düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de bisiklet ve altın hediye edildi.