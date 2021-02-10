Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Terim'den 3 değişiklik

Gedson Fernandes kadroda

Yedlin ilk kez 11'deOğulcan Çağlayan 5 maç aranın ardından kadroda yer aldıÇağdaş Atan 4 değişiklik yaptı

Ata SELÇUK/ - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ile Mustafa Savranlar üstlendi.Tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanan karşılaşmayı kazanan takım, yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİKGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 24'üncü haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Cezalı Arda Turan'ın yerine Ryan Babel, sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi'nin yerine ise Emre Taşdemir'e görev veren deneyimli teknik adam, Linnes'i ise kulübeye çekerek bu oyuncunun yerine DeAndre Yedlin'i sahaya sürdü. Sarı kırmızılılarda Arda Turan ve Saracchi'nin yanı sıra Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Halil Dervişoğlu da kadroda yer almadı.Galatasaray sahaya; Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru ve Mohamed ilk 11'i ile çıktı.GEDSON FERNANDES KADRODASarı kırmızılı takımın devre arası transfer döneminde Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte ilk kez kadroda yer aldı. Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'a getirilen ve bir süre karantinada tutulan Fernandes, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında kadroda yer almamıştı. Fernandes, Aytemiz Alanyaspor maçında teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde ilk kez sarı kırmızılı formayı terletecek.YEDLIN İLK KEZ 11'DEGalatasaray'ın Newcastle United'dan kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin, ilk kez ilk 11'de görev aldı. ABD'li oyuncu, Fenerbahçe karşılaşmasına yedek kulübesinde başlamış ve sonradan oyuna girmişti. Yedlin, Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.OĞULCAN ÇAĞLAYAN 5 MAÇ ARANIN ARDINDAN KADRODA YER ALDIGalatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Oğulcan Çağlayan, 5 maçlık aranın ardından kadroda yer aldı. Oğulcan, sarı kırmızılı takımın ligin 19'uncu haftasında oynadığı Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edememişti. 24 yaşındaki futbolcu sırasıyla Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında kadroda yer almazken, 5 maçlık aranın ardından Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte kadroya döndü.ÇAĞDAŞ ATAN 4 DEĞİŞİKLİK YAPTIAytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımının ligin 24'üncü haftasında oynadığı Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Juanfran, Ceyhun Gülselam, Tzavellas ve Bareiro yedek kulübesine çekilirken, bu oyuncuların yerine Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Umut Güneş ve Babacar yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor sahaya; Marafona, Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Caulker, Moubandje, Umut Güneş, Berkan Mutlu, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson ve Babacar ilk 11'iyle çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ata SELÇUK