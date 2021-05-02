Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa deplasmanında
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Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa deplasmanında

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa deplasmanında
Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Ali Şansalan yapacak. Son iki maçta birer puan alabilen ve 5'incilik hedefini korumak isteyen Alanyaspor, düşme hattından kurtulmak isteyen Kasımpaşa'dan puan ya da puanlar almak istiyor. Bu maçın hazırlıklarını bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamlayan Akdeniz temsilcisi, ligin bitimine 4 maç kalırken, 5'inci sıradaki yerini korumak ve ligi burada tamamlamak istiyor. Bu sezon İstanbul takımlarına karşı istediği sonuçları alamayan Alanyaspor, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönmek için odaklandı. Deplasmanda oynadığı son 14 lig maçının birini kazanabilen Alanyaspor 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Alanyaspor, tek galibiyetini ise Trabzonspor'a karşı 3-1'lik skorla elde etti.

İSTANBUL'DA ÜSTÜNLÜK KASIMPAŞA'DA

Bugüne dek Süper Lig'de iki rakip 9 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 4'ünü Kasımpaşa, 5'ini ise Alanyaspor kazandı. İstanbul'da oynanan 4 maçın 3'ünü ev sahibi ekip kazanırken Alanyaspor yalnızca 1 maçta gülen taraf oldu. Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı da Kasımpaşa 2-1'lik skorla kazandı. İki takım arasında oynanan 9 maçta Kasımpaşa 14 gol kaydederken, Alanyaspor rakip fileleri 19 kez havalandırdı.TAKIMDA TEK EKSİK BABACARAytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün tamamlarken takımda tek eksik sakatlığı devam eden Khouma Babacar. Golcü oyuncunun tedavisi sürerken takımda başka sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Diğer yandan Efecan Karaca, Moubandje ve Marafona sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Bu futbolculardan birisi bu maçta kart görmesi durumunda 40'ıncı haftada evinde oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.MUHTEMEL KADROAytemiz Alanyaspor'un Kasımpaşa maçında sahada olması beklenen muhtemel 11'i şöyle: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, MustafaSAKAT: Khouma Babacar

CEZALI: Yok


Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa deplasmanında
Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa deplasmanında
Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa deplasmanında
Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa deplasmanında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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