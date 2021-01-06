Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanında puan peşinde
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Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanında puan peşinde

06.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:28
Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanında puan peşinde

Süper Lig'in 17'nci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Süper Lig'in 17'nci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sahasında sergilediği performansı son deplasman maçlarında gösteremeyen Akdeniz temsilcisi, İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor en yakın rakiplerinden Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çakacak. Son haftalarda deplasmanda istediği sonuçları alamayan Alanyaspor, bu sezon evinde geçmiş yıllardan uzak grafik çizen Fenerbahçe'den puan ya da puanlar koparmayı hedefliyor.

3 BÜYÜKLER İÇİNDE EN ÇOK PUANI FENERBAHÇE'DEN ALDILigde daha önce 8 kez karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde üstün taraf 4 galibiyetle Fenerbahçe olurken, Alanyaspor rakibini 2 kez mağlup edebildi. İki maçta ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda rakibinden puan almayı başaran Alanyaspor, ilk maçta rakibini evinde 3-1 mağlup etmiş, deplasmanda oynanan ikinci maçta ise 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Üç büyükler içinde en çok puan aldığı takım olan Fenerbahçe'den bugüne dek oynadığı maçlarda 8 puan alan Alanyaspor, rakibine en son 2018-2019 sezonunda mağlup oldu. Alanyaspor bugüne kadar Fenerbahçe ile oynadığı 8 karşılaşmada 9 gol kaydederken kalesinde 15 gol gördü.HER İKİSİNİN DE 4 MAĞLUBİYETİ VARBu sezon zirve yarışında birbirlerine çok yakın olan iki ekibin 4'er mağlubiyeti bulunurken, Alanyaspor bu mağlubiyetlerin tamamını deplasman maçlarında aldı. Fenerbahçe ise mağlubiyetlerin 3'ünü evinde oynadığı maçlarda yaşadı, son yenilgisini Gaziantep FK deplasmanında aldı. Bu sezon en çok gol atan takımlar arasında yer alan Alanyaspor ve Fenerbahçe, zirve yarışında birbirlerini takip ediyor. Alanyaspor 16 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü. Sarı lacivertli ekip ise 15 maçta 30 gol kaydederken, kalesinde 20 gole engel olamadı.ALANYASPOR'DA TEK EKSİK UFUKAytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanına tek eksikle gidecek. Bugün hava yoluyla İstanbul'a gidecek Akdeniz temsilcisinde sakatlıkları geçen Ceyhun Gülselam ve Khouma Babacar hafta içi takımla birlikte idmanlara çıktı. Alanyaspor'da sadece ameliyat sonrası iyileşme süreci devam eden kaleci Ufuk Ceylan'ın kadroda olması beklenmiyor. Cezalı oyuncusu bulunmayan turuncu yeşilli takımın, kart cezası sınırında ise 4 oyuncusu var. Davidson, Georgios Tzavellas ve geçen hafta Medipol Başakşehir maçında birer sarı kart gören Manolis Siopis ve Francois Moubandje kart sınırındaki futbolcular. Bu oyuncular yarın sarı kart görmeleri halinde Alanyaspor'un 18'inci haftada evinde oynayacağı Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.MUHTEMEL KADROAytemiz Alanyaspor'un Fenerbahçe maçındaki muhtemel 11'i şöyle: "Marafona - Moubandje, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Berkan Efkan Kutlu, Davidson, Bakasetas, Efecan Karaca, Bareiro"SAKAT: Ufuk CeylanCEZALI: Yok

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanında puan peşinde
Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanında puan peşinde
Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanında puan peşinde
Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanında puan peşinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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