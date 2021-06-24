SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan sol kanada genç takviye
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SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan sol kanada genç takviye

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AYTEMİZ Alanyaspor yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

AYTEMİZ Alanyaspor yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Akdeniz temsilcisi son olarak Bucaspor 1928'den sol kanat 21 yaşındaki Oğuz Aydın'ı renklerine kattı.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak Alanyaspor, Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'den sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı kadrosuna kattı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninde Aydın, turuncu yeşilli takımla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

'KENDİNİ GELİŞTİREREK KATKI SAĞLAYACAK'

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transferlerimiz devam ediyor. Bucaspor'dan Oğuz Aydın kardeşimiz de Alanyaspor ailesine katıldı. Gelecek vadeden Oğuz kardeşimizin Alanyaspor çatısı altında kendisini geliştirerek hem bize faydalı olacağını hem de kariyerine katkı sağlayacağını umut ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

'BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİM'

Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren genç oyuncu Oğuz Aydın da "Burada olmaktan çok mutluyum. Büyük bir camiaya geldim. İnşallah hayırlısı olur" diye konuştu.

SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan sol kanada genç takviye
SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan sol kanada genç takviye
SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan sol kanada genç takviye
SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan sol kanada genç takviye
SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan sol kanada genç takviye
SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan sol kanada genç takviye
SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan sol kanada genç takviye
SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan sol kanada genç takviye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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