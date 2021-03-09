Aytemiz Alanyaspor, bu sezon oyunuyla herkesin takdirini topladı
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Aytemiz Alanyaspor, bu sezon oyunuyla herkesin takdirini topladı

09.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:02
Aytemiz Alanyaspor, bu sezon oyunuyla herkesin takdirini topladı

AYTEMİZ Alanyaspor, bu sezon ligde ortaya koyduğu performans ve sahadaki oyunuyla herkesin beğenisini topluyor.

AYTEMİZ Alanyaspor, bu sezon ligde ortaya koyduğu performans ve sahadaki oyunuyla herkesin beğenisini topluyor. Geride kalan 28 haftada topladığı 46 puanla 5'inci sırada yer alan Akdeniz temsilcisi rakiplerine karşı sahada genellikle üstün bir oyun sergiledi.

Spor Toto Süper Lig'de son 3 sezondur başarılı bir grafik çizen ve her yıl daha da üzerine koyarak ilerleyen Aytemiz Alanyaspor, sahada sergilediği performansla da herkesin beğenisini topluyor. Rakiplerine karşı asla pes etmeyen ve oldukça hareketli bir oyun kuran Akdeniz temsilcisi, genellikle sahada da oyun üstünlüğünü elinde tutuyor. Son olarak zorlu rakibi Trabzonspor'u deplasmanda 3-1'lik net skorla geçen turuncu yeşilli takım, ligdeki ilk beş hedefini de koruyor. Sezonu üst sıralarda tamamlayarak Avrupa şansını da korumak isteyen Alanyaspor, son dönemde aldığı şansız sonuçlara rağmen oyunuyla bunu başarabileceğini gösteriyor.

BÜYÜK TAKIMLARIN ZORLU RAKİBİ: ALANYASPORBu sezon 28 maçta aldığı 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 43 puanla 5'inci sırada yer alan Akdeniz temsilcisi, zorlu rakiplerine karşı üstün oyunla genellikle puan almayı bildi. Özellikle bu sezonun başka bir diğer iyi takımı Hatayspor'u ilk yarı evinde 6-0 mağlup eden Alanyaspor, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1, Beşiktaş'ı evinde 2-1 yenmeyi bildi. İkinci yarı oynanan maçlarda Galatasaray'a evinde 1-0 mağlup olan, Hatayspor ile de deplasmanda 0-0 berabere kalan Akdeniz temsilcisi Trabzonspor ile de evinde 1-1 berabere kalsa da deplasmanda 3-1 yenmesini bildi. 3 büyüklerden Fenerbahçe'yi bu sezon mağlup edemeyen Alanyaspor, rakibini sezonun ikinci maçında nisan ayında evinde ağırlayacak.EN YÜKSEK İSABETLİ ŞUT ORANI ALANYASPOR'DABu sezon oynanan 8 maçta kalesini gole kapatan Alanyaspor, toplamda kalesinde 28 gol gördü. Sadece deplasmanda oynanan Gaziantep ve evinde oynadığı Ankaragücü maçında 3 gol yiyen Akdeniz temsilcisi 4 maçta 2 gol, 14 maçta kalesinde 1'er gole engel olamadı.Öte yandan Alanyaspor ligde geride kalan haftalarda sadece 5 maçta rakip fileleri havalandıramadı. Bunun dışında en farklı galibiyetini de yine ligin ilk yarısında Hatayspor'a karşı 6-0'lık skorla aldı. Bu sezon Alanyaspor'un oynadığı ve en çok golün atıldığı maç ise ilk yarının son maçı olan Ankaragücü maçı oldu. 4-3'lük Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlanan maçta toplam 7 gol kaydedildi. Bu skorlarla Aytemiz Alanyaspor ligde 6,2 maç başı isabetli şut oranıyla en yüksek takım konumunda.ALANYASPOR'DA GOLLERİN 10'U SAVUNMADANAlanyaspor'a, Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren gollerin sahibi Davidson 10 golle takımın da en golcü ismi. Başarılı sol kanadı, 7 golle forvet Khouma Babacar onu takip ederken, bir diğer santrafor Adam Barerio'nun da 5 golü bulunuyor. Alanyaspor'da savunma oyuncuları da sık sık gol sevinci yaşarken, sol bek Moubandje'nin 3, stoper Georgios Tzavellas ve Steven Caulker'ın 2 ve Fatih Aksoy'un 1 golü bulunuyor. Bazı maçlarda önde de olsa orijinal mevkii defans olan Tayfur'un ve defansif orta saha Berkan'ın 1 golü bulunuyor. 28 haftada 44 gol kaydeden Akdeniz temsilcisine devre arasında Trabzonspor'a giden Yunan golcü Tasos Bakasetas da 7 golle katkı sağladı.

Kalan 12 maçında da puan kaybını en aza indirmek isteyen Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı da bu yıl evine getirmek istiyor. Avrupa ve Türkiye Kupası hedefi olan Akdeniz temsilcisi ligi ilk 5 içinde bitirmek için sıkı çalışmaya devam ediyor.


Aytemiz Alanyaspor, bu sezon oyunuyla herkesin takdirini topladı
Aytemiz Alanyaspor, bu sezon oyunuyla herkesin takdirini topladı
Aytemiz Alanyaspor, bu sezon oyunuyla herkesin takdirini topladı
Aytemiz Alanyaspor, bu sezon oyunuyla herkesin takdirini topladı
Aytemiz Alanyaspor, bu sezon oyunuyla herkesin takdirini topladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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