Aytemiz Alanyaspor: 0-0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aytemiz Alanyaspor: 0-0

Aytemiz Alanyaspor: 0-0
Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU - Haberler | Spor

STAT: Fatih Terim HAKEMLER: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Uğur (Dk. 76 Mbombo), Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Mahmut, Tolga, Visca, Giuliano (Dk. 87 Berkay), Aleksic, Gulbrandsen (Dk.

-

STAT: Fatih Terim 

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Uğur (Dk. 76 Mbombo), Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Mahmut, Tolga, Visca, Giuliano (Dk. 87 Berkay), Aleksic, Gulbrandsen (Dk.76 Crivelli)AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Efkan (Dk. 90+ Umut), Berkan, Efecan (Dk. 86 Kadzior), Salih (Dk. 90+1 Ceyhun), Davidson (Dk. 77 Siopis), Mustafa (Dk. 86 Bareiro)SARI KARTLAR: Visca (Medipol Başakşehir)Süper Lig'in 37'nci haftasında Medipol Başakşehir evinde Aytemiz Alnayaspor ile 0-0 berabere kaldı. 16'ncı dakikada Salih'in pasıyla ceza sahsına giren Efkan'ın yerden çıkardığı pasta Mustafa Pektemek'in gelişine şutu üstten auta çıktı.28'inci dakikada sağ kanattan Visca, ceza sahası dışına yerden çıkardı, Ömer Ali'nin şutu üstten auta çıktı.29'uncu dakikada Tayfur'un ceza sahsına ortasında Efecan'ın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü41'inci dakikada Tayfur ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Volkan'dan dönen topu Mustafa Pektemek yeniden kaleye gönderdi ama kaleci Volkan yine gole izin vermedi.  Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.73'üncü dakikada Salih'in kullandığı duran topta Tayfur'un kafa vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü, Mustafa Pektemek tamamlamak istedi, Epureanu topu uzaklaştırdı.79'uncu dakikada Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Salih'in ceza sahası içinde gelişine şutu auta çıktı.

Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

Business'ta yer bulamayınca ekonomi sınıfında Antalya'ya uçan Mohamed, zor bela yetiştiği maçta 3 puan kazandırdı
Business'ta yer bulamayınca ekonomi sınıfında Antalya'ya uçan Mohamed, zor bela yetiştiği maçta 3 puan kazandırdı
Fatih Terim'den başkanlık sinyali: Galatasaray'la yaşıyorum, pozisyonunu bilemem
Fatih Terim'den başkanlık sinyali: Galatasaray'la yaşıyorum, pozisyonunu bilemem
Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti
Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Vedat Bilgin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ünal Karaman Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aytemiz Alanyaspor: 0-0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 19:03:13. #1.16#

title