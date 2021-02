Ayşe Buğra kimdir? Osman Kavala'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra kimdir?

Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın hayatı, biyografisi ve mesleği merak edilmektedir. Peki, Ayşe Buğra kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç?

AYŞE BUĞRA KİMDİR?

Prof. Dr. Ayşe Buğra 19 Aralık 1951'de İstanbul'da dünyaya geldi. Babası romancı Tarık Buğra, annesi oyun yazarı Jale Baysal'dır. Ortaöğrenimini Robert Kolej'de tamamladıktan sonra 1970-1973 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde okudu. Yüksek öğrenimini Kanada'da Laval Üniversitesi'nde tamamladı, Buğra, aynı üniversitede yüksek lisansını (1976) ve McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümünde doktora (1983) derecesini aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde öğretim üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu UYGAR Merkezi'nin kurucu başkanlarındandır. İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisat Metodolojisi, Karşılaştırmalı Sosyal Politika, Gelişme İktisadı gibi konularda araştırmalar ve yayınlar yapmaktadır. Ekonomilerde ve küresel düzeyde sosyal politikalar konusundaki araştırmalara katkısı nedeniyle 2015 Dünya Bilim Akademisi Sosyal Bilimler Ödülü'ne (The World Academy of Sciences -TWAS) layık görülmüştür.

19 Aralık 1951'de İstanbul'da dünyaya geldi. Babası romancı Tarık Buğra, annesi oyun yazarı Jale Baysal'dır. Ortaöğrenimini Robert Kolej'de tamamladıktan sonra 1970-1973 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde okudu. Yüksek öğrenimini Kanada'da Laval Üniversitesi'nde tamamladı, aynı üniversitede yüksek lisansını (1976) ve McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümünde doktora (1983) derecesini aldı.

İstanbul Üniversitesi (1980-1981), McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümü (1981-1983) ve Sherbrooke Üniversitesi (1983)'nde çalıştı. 1985 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başladı. 1988 yılında işadamı Osman Kavala ile evlendi.

İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisat Metodolojisi, Karşılaştırmalı Sosyal Politika, Gelişme İktisadı gibi konularda araştırmalar yapan Buğra, 1995 yılında Devlet Ve insanlar Adlı eseri ile Sosyal Bilimler alanında Sedat Simavi Ödülü'nü kazandı. 2015 yılında ekonomilerde ve küresel düzeyde sosyal politikalar konusundaki araştırmalara katkısı nedeniyle "Celso Furtado Ödülü" olarak da bilinen The World Academy of Sciences (TWAS) Dünya Bilim Akademisi Sosyal Bilimler Ödülü'ne layık görüldü. 2018 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nün önerisiyle verilmekte olan Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Üstün Hizmet Ödülünü aldı. Bilim Akademisi üyesidir.

AYŞE BUĞRA ESERLERİ

New Capitalism in Turkey The Relationship between Politics, Religion and Business (2014; Türkçesi: Türkiye'de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası, 2015)

Sınıftan Sınıfa (Taylan Acar, Esin Ertürk, Özgür Burçak Gürsoy, Ebru Işıklı, Aysun Kiran and Sevecen Tunç ile birlikte, 2010)

Yoksulluk, Kapitalizm ve Türkiye'de Sosyal Politika, (2008)

Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde: İhtiyaçlar ve Tüketim Üzerine Yazılar (2000)

Islam in Economic Organizations (1999).

State and Business in Modern Turkey (1994; Türkçesi: Devlet ve İşadamları,1995)

İktisatçılar ve İnsanlar (1989)

Çeviri eserleri:

Büyük Dönüşüm (K. Polanyi'den, 1986)

Uluslararası Ticaret Politikası (D. Robertson'dan, 1982)

Derleme:

Trajectories of Female Employment in the Mediterranean (Yalçın Özkan ile birlikte derleme, 2012; Türkçesi: Akdeniz'de Kadın İstihdamının Seyri, 2013)

Reading Karl Polanyi for the 21st Century: Market Economy as a Political Project (Kaan Ağartan ile birlikte derleme, 2007; Türkçesi: 21. Yüzyılda Karl Polanyi'yi Okumak: Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi, 2009).

Bir Temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru (Çağlar Keyder ile birlikte derleme, 2007)

Sosyal Politika Yazıları (Çağlar Keyder ile birlikte derleme, 2006)

State Market and Organizational Form (Behlül Üsdiken ile, 1997)