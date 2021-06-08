SPOR Ayşe Begüm Onbaşı'nın ismi cimnastik salonuna verildi

SPOR Ayşe Begüm Onbaşı'nın ismi cimnastik salonuna verildiGökçe KARAKÖSE-Hüseyin ÇAKMAK İSTANBUL,(DHA)- Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'nın adı eğitim gördüğü üniversitenin cimnastik salonuna verildi.

SPOR Ayşe Begüm Onbaşı'nın ismi cimnastik salonuna verildi

Gökçe KARAKÖSE-Hüseyin ÇAKMAK İSTANBUL,(DHA)- Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'nın adı eğitim gördüğü üniversitenin cimnastik salonuna verildi. Onbaşı, 'Ter döktüğüm salonda kendi ismimin yazması, her zaman onu görecek olmam bana ekstra bir motivasyon kazandıracak. Çok mutluyum' dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, eğitim gördüğü İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde karşılandı. Ayşe Begüm Onbaşı'nın ismi, antrenmanlarını yaptığı, ter döktüğü cimnastik salonuna verildi. Kendi adını taşıyan İstanbul Gelişim Üniversitesi Ayşe Begüm Onbaşı Cimnastik Salonu'nda heyecanını attığı taklalarla yansıtan milli sporcu, 'Büyükler kategorisinde alınan bu altın madalya Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Böyle bir başarıya ulaşmak gurur verici bir olay dedi.

TÜRK KADININ GÜCÜNÜ KANITLADIK

Altın madalyayı kazandığı an hissettiği duyguları paylaşan Onbaşı, 'Kardeş ülkeye gidip İstiklal Marşı'nı okutabilmek bizim için en büyük hedeflerden bir tanesiydi. Büyükler kategorisinde alınan bu altın madalya Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Ben de büyükler kategorisine geçtiğim ilk yılda bunu kazandım. Böyle bir başarıya ulaşmak hem benim adıma hem de ailem, antrenörüm ve beni destekleyenler adına mutluluk ve gurur verici bir olay. Türk kadının gücünü Azerbaycan'da da tüm dünyaya kanıtladığımız için çok mutluyuz' diye konuştu.

BANA MOTİVASYON KAZANDIRACAK

İsminin cimnastik salonuna verilmesinden duyduğu mutluluğu Onbaşı, şu sözlerle ifade etti 'Çok onore oldum. Okuduğum üniversitede böylesine güzel bir oluşumun olması, böyle güzel bir hareket beni çok mutlu etti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ter döktüğüm salonda kendi ismimin yazması, her zaman onu görecek olmam bana ekstra bir motivasyon kazandıracak. Çok mutluyum.'

BAŞARISININ SIRRINI AÇIKLADI

Yapılan her işte başarıya ulaşmak için hem çok çalışmak gerekiyor hem de bu anlamda yaptığımız işi sevmek gerekiyor diyen Onbaşı, 'Başarıya ulaşmak için pes etmemek gerekiyor ve bizim de yaptığımız iş aslında bu. Cimnastik tabiri caizse çok nankör bir branş. Biz bir gün antrenmanı bıraktığımızda bizi 3 gün geriye atıyor. Bundan dolayı sürekli ve devamlı olarak antrenmanlara gitmemiz gerekiyor. Gitmediğimiz zaman da herhangi bir yerde kendimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Devamlılık, azim ve hırsla çalışmak ve yetenek gerektiriyor. Bu işi sevmek gerekiyor, başarıya ulaşmak için sırrım bunlar' ifadelerini kullandı.

ABDÜLKADİR GAYRETLİ 'DİĞER ÖĞRENCİLERİMİZE DE ÖRNEK OLSUN İSTEDİK'

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli, öğrencilerinin herkese yaşattığı gururdan mutluluk duyduğuna dikkat çekti.

Gayretli, 'Öğrencilerimizin hem kendilerine örnek alması hem de her an Ayşe'yi hatırlaması açısından salona Ayşe Begüm Onbaşı ismini verdik. Bu bizim için de güzel bir duygu. Öğrencilerimizin de Ayşe gibi idealist, başarılı ve aktif olmasını istiyoruz' dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZİN DÜNYADA TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMASINI İSTİYORUZ

Üniversitede okuyan öğrencilerin ulusal ve uluslararası başarılara imza attığını dile getiren Gayretli, 'Öğrencilerimizin hepsinin ülkemizde ve dünyada Türk bayrağını dalgalandırmalarını istiyoruz. Bu da bizim için güzel bir şey. Hedefimiz aktif ve başarılı sporcular yetiştirmek. Bu da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yapmış olduğumuz protokol gereğinde başarılı öğrencileri almak suretiyle, onların başarılarına başarı katmak, imkan oluşturmak, fırsat vermek ve bunların ellerinden tutup dünya olimpiyatlarında başarı kazanmalarını istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı