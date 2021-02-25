Ayşe Begüm Onbaşı, Kırkağaç'ta minik sporcularla bir araya geldi
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Ayşe Begüm Onbaşı, Kırkağaç'ta minik sporcularla bir araya geldi

25.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:03
Ayşe Begüm Onbaşı, Kırkağaç'ta minik sporcularla bir araya geldi

Aerobik cimnastikte gençler Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, minik sporcularla bir araya geldi.

Aerobik cimnastikte gençler Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, minik sporcularla bir araya geldi.

Kırkağaç Belediyesi ve Acar İdmanspor tarafından düzenlenen "kariyer günleri" etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide Ayşe Begüm Onbaşı, katılımcılara deneyimlerini aktardı.

Kaymakam Murat Büyükköse ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Ayşe Begüm Onbaşı'na çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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