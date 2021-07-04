Aylar sonra kurulan 2. El Oto Pazarı'nda beklenen hareketlilik yaşanmadı
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Aylar sonra kurulan 2. El Oto Pazarı'nda beklenen hareketlilik yaşanmadı

İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul - Haberler | Ekonomi

Aylar sonra kurulan 2. El Oto Pazarı'nda beklenen hareketlilik yaşanmadı GAZİANTEP - Pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla Gaziantep'te, aylar sonra kurulan 2.El Oto Pazarı'nda beklenen hareketlilik yaşanmadı.

Aylar sonra kurulan 2. El Oto Pazarı'nda beklenen hareketlilik yaşanmadı

GAZİANTEP - Pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla Gaziantep'te, aylar sonra kurulan 2.El Oto Pazarı'nda beklenen hareketlilik yaşanmadı.

1 Temmuz itibarıyla kalkan kısıtlamaların ardından ilk Pazar gününde soluğu 2. El Oto Pazarı'nda alan alıcılar ve satıcılar umduğunu bulamadı.

"Düşük model araçlar satılıyor"

Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla umutlarının arttığını belirten araç satıcısı Doğan Etkil, pazarın açılmasına rağmen henüz bir alım satım yapamadıklarını söyledi.

Fiyatların araca göre değiştiğini kaydeden Etkil, "Eski model araçlar para ediyor, yüksek model araçlarda satış yok" dedi.

"Canı sıkılan oto pazarına gelmiş, satış yok"

Aracını satmak için pazara getiren Mehmet Kurt ise, "Millet pazara zaman geçirmeye gelmiş, pandemiden dolayı herkes evde kalk kal patlamış, herkes zaman geçirmek için gelmiş. İki-üç tane araç satıldı satılmadı. Satış şuan sıfır, paraya ihtiyacı olan aracını 5-6 bin lira eksiğine verdi, bayram üstü millet bir iki tane alıp satarsa satar, yoksa sabahtan beri gelen araçlar geri evlerine döndü" ifadelerini kullandı.

Aylar sonra kurulan 2. El Oto Pazarı'nda beklenen hareketlilik yaşanmadı
Aylar sonra kurulan 2. El Oto Pazarı'nda beklenen hareketlilik yaşanmadı
Aylar sonra kurulan 2. El Oto Pazarı'nda beklenen hareketlilik yaşanmadı
Aylar sonra kurulan 2. El Oto Pazarı'nda beklenen hareketlilik yaşanmadı
Aylar sonra kurulan 2. El Oto Pazarı'nda beklenen hareketlilik yaşanmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul

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Aylar sonra kurulan 2. El Oto Pazarı'nda beklenen hareketlilik yaşanmadı - Haberler Ekonomi
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