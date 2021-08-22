Aykut Kocaman: "Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olma hali öyle oluyor herhalde"

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Konyaspor'un beraberlik düşündüğü anlarda, Dimyat'a giderken eldeki pirinçten olma hali öyle oluyor herhalde.

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Konyaspor'un beraberlik düşündüğü anlarda, Dimyat'a giderken eldeki pirinçten olma hali öyle oluyor herhalde. Hızlı bir atakta gelen top tam böyle Konyaspor'un ne yapacağını tarif ettiğimiz bir gol oldu, söyleyecek fazla bir şey yok" dedi.

Teknik Direktör Kocaman, Konyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman, "İlk hafta sonuçlarından sonra bizim açımızdan özellikle sezonu güçlü bir şekilde kapatmıştık, esas amacımız yeni sezona başlarken de bunu önce devam ettirmek, kuvvetli takım görüntüsünü devam ettirmekti. İlk maçımız bu anlamda yakın gözükse de maçı kaybettik. Konya'ya gelirken de durumu çevirmek, yön arama halindeydik. Konyaspor da Sivas deplasmanından galibiyetle dönmüştü. Morali, özgüveni yüksek, sadece son maçtan değil, genel olarak zaten birbirini tamamlayan, güçlü, enerjisi yüksek bir grup. Dolayısıyla işimizi zorlaştıran faktörlerdi. Maçın ilk yarısı top daha fazla bizdeydi, atak üstünlüğü, kaleye gelme, bariz pozisyonlar olmasa da Konyaspor'daydı. Maçın 30-35 dakikası böyle geçti. Bu dakikadan sonra topla olan üstünlüğümüzü biraz daha hissettirmeye başladık. Meyvesini verdi, belki berabere bitebilecek devre bizim üstünlüğümüzle sonuçlandı. Devre arasında oyuncularıma da söylediğim şey, maçın böyle gitme ihtimali çok gözükmüyordu. Konyaspor'un skorun değişmesinden doğacak o enerjisi ile beraber oyunu bizim kalemize doğru çevirebileceğini hissederek, eğer istediğimizi yapamazsak ancak düşüncelerimin ikinci bölümü gerçekleşti. Hemen ilk 10 dakikada top kayıplarımızın artması ve o yüksek enerjisine karşılık veremememiz ve kalemize gelen golle sonuçlandı. Sonra kontrolü tekrar ele aldık, daha fazla rakip kaleye gitmeye başladık. Skoru kendi lehimize çevirmek için çabamız daha fazla arttı. Bunlar net pozisyonlara dönmese de kalenin etrafında daha fazla var olmaya başladık. Maçın artık böyle bitmesi beklenirken, Konyaspor'un beraberlik düşündüğü anlarda, Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olma hali öyle oluyor herhalde. Hızlı bir atakta gelen top tam böyle Konyaspor'un ne yapacağını tarif ettiğimiz bir gol oldu, söyleyecek çok fazla bir şey yok" dedi.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı