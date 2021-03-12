Aykut Kocaman, Demba Ba'nın yedek kalmasına ilişkin soruya sinirlendi
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Aykut Kocaman, Demba Ba'nın yedek kalmasına ilişkin soruya sinirlendi

12.03.2021 21:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:20

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşu hedef alan açıklamalar yaptı. Demba ba'nın yedek kalmasının sorulmasına kızan Kocaman, "Yayıncı kuruluşun siz değerli olayları aktaran insanları, oyuncuya bunu sorunca provokasyon tarafı ağır basıyor" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman maç sonunda açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşun muhabirinin, Demba Ba'nın yedek kalmasıyla ilgili sorduğu soruya sinirlenen Kocaman'dan provakasyon eleştirisi geldi.

"PROVOKASYON YAPIYORSUNUZ"

Demba Ba'ya yedek kalmasına ilişkin sorulan sorudan sonra Kocaman, "Ufak bir serzenişte bulunmak lazım. Konuşmaları izliyordum. Hiçbir oyuncu yedek kalmaktan hoşlanmaz. Ben oynarken de, benden evvelki ağabeylerim de böyleydi, sonra da böyle olacak. Yayıncı kuruluşun siz değerli olayları aktaran insanları, oyuncuya bunu sorunca provokasyon tarafı ağır basıyor. İşin doğru ve olumlu tarafları verilmeli. Bizim ülkemiz olumsuzlukları, krizleri daha fazla benimsiyor. Böyle gelişme olmuyor. Oyuncunun nasıl kullanıldığı daha önemli, neden yedek kaldığı değil. Derdim genele ait düşünceyle ilgili. Anlamaya çalışırsak daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman, Demba Ba'nın yedek kalmasına ilişkin soruya sinirlendi
Haber Yorumları (9)
UA 34: LİGDE İLERİKİ HAFTALARDA FB YE YATACAK AYKUT KOCAMAN !
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UA 34: FENER İLE YAYINCI KURULUŞ ARASI SIKINTILI YA; O SEBEPLE YAYINCI KURULUŞA FENERLİ KİMLİĞİNİ GİZLEMEDİĞİ İÇİN KIZIYOR AYKUT KOCAMAN!
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UA 34: ŞİKECİ AYKUT KOCAMAN KÜMEYE!
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