Ayıkla pirincin taşını! Mete Kalkavan'dan sonra iki hakem daha maçlara çıkmama kararı aldı

Türk futbolundaki yangın giderek büyüyor. MHK'nin yeni proje için 13 hakemi görevden çekmesinin ardından Mete Kalkavan, sezonun geri kalanında maçlara çıkmayacağını ifade etmişti.

MELER VE KARDEŞLER

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'in TFF'ye ilettiği mesajı açıkladı. Çakar, Meler ve Kardeşler'i duruşlarından dolayı tebrik etti.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ahmet Çakar peş peşe yaptığı paylaşımlarda, "Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler ikisi de bu hafta verilen maçlara çıkmayarak şerefli bir duruş sergilediler, tıpkı Mete Kalkavan gibi. Mete, Arda, Halil hepinizin alınlarından öpüyorum. Bu haysiyetli tavrınız bilin ki ömrünüz boyunca sizin en büyük onurunuz olacak. Arda Kardeşler Alanya-Fener, Meler de Başakşehir-Antalya maçını yönetmeyi reddetti. Emireri olmak istemediler. Bu şerefli duruşları için kendilerine teşekkür ediyorum. Türk hakemliğini "Kullanılabilir oğlanlara" çevirmek isteyen MHK ve Ferhat Gündoğdu, amacınız belli. Artık benim için yok hükmündesiniz. Şerefli birçok hakem gösterdikleri tavırla sizin ne olduğunuzu ortaya koydular. Şimdi sıra bende" dedi.