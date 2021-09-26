Ayhancan Güven'den Monza'da bir zafer bir podyum - Haberler Spor
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Ayhancan Güven'den Monza'da bir zafer bir podyum

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ayhancan Güven'den Monza'da bir zafer bir podyum

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin altıncı ayağı Monza'da harika bir haftaya imza attı.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin altıncı ayağı Monza'da harika bir haftaya imza attı. Porsche Supercup'ta sezonun son haftasını podyumda tamamlayan başarılı pilot, Porsche Carrera Cup Almanya serisinin Monza ayağında ise ilk yarışı birinci, ikinci yarışı ikinci sırada tamamladı.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin altıncı ayağı İtalya'da başarılı sonuçlar yakaladı. Monza Pisti'ndeki ilk yarışı birinci bitiren Ayhancan Güven, ikinci yarışta da podyumun ikinci basamağını elde etti.

Monza'da harika bir performans ortaya koyan Ayhancan Güven, ikinci yarışa ikinci sırada başladı. Güven, iyi bir startla Larry ten Voorde'den birinciliği aldı. Yarışın büyük bir kısmında Larry ten Voorde ile Ayhancan arasında kıyasıya bir liderlik mücadelesi yaşandı. Bitiş çizgisine gelindiğinde ise damalı bayrağın altından Larry ten Voorde birinci, Ayhancan Güven ikinci sırada geçti. Sezonun yedinci ayağı 1-3 Ekim tarihlerinde Almanya'da yapılacak. - İSTANBUL

Ayhancan Güven'den Monza'da bir zafer bir podyum

Ayhancan Güven'den Monza'da bir zafer bir podyum

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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