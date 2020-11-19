Ayhan Akman'dan koronavirüse yakalanan Arda Turan için korkutan iddia: Ateşi 39'a çıkmış
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Ayhan Akman'dan koronavirüse yakalanan Arda Turan için korkutan iddia: Ateşi 39'a çıkmış

19.11.2020 10:48 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:57
Ayhan Akman'dan koronavirüse yakalanan Arda Turan için korkutan iddia: Ateşi 39'a çıkmış

Galatasaray'da eski günlerine dönüş sinyali veren ve performansının yükseldiği bir dönemde koronavirüse yakalanan Arda Turak için sarı-kırmızılıların eski futbolcusu ve yorumcu Ayhan Akman'dan flaş bir bilgi geldi. Akman, Arda'nın ateşinin 39 dereceye kadar çıktığını söyledi.

Galatasaray'da koronavirüse yakalandığını açıklayan ve izolasyon altında bulunan Arda Turan için sarı-kırmızılıların eski oyuncusu ve futbol yorumcusu Ayhan Akman'dan flaş bir yorum geldi.

"KAS AĞRILARI DA OLMUŞ"

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı maç için TRT Spor stüdyolarında karşılaşmayı değerlendiren Akman, konu Arda Turan'a gelince "Arda'nın ateşi 39 derecelere kadar çıkmış. Kas ağrıları da olmuş. Bugün biraz daha iyi olduğunu duydum" dedi.

Arda Turan geçtiğimiz günlerde yaptığı yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını belirtmiş ve "Koronavirüs testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

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