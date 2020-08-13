Aygaz'a "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" ödülü Kincentric Best Employers 2019 Programı kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin En İyi İşyeri" ödülü sahiplerini buldu.

Kincentric Best Employers 2019 Programı kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin En İyi İşyeri" ödülü sahiplerini buldu. Aygaz, "Kincentric Türkiye Best Employer" ödülünü "Bağlı Kılan Liderler", "Çeviklik" ve "Yetenek Odağı" alanlarında almaya hak kazandı.

Aygaz açıklamasına göre, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric'in 50 yılı aşkın çalışanlarla yaptığı ve iş yeri mükemmelliğini ölçümlediği araştırmalar kapsamında, 2019 yılında "Türkiye'nin En İyi İş Yeri Kincentric Best Employer" ödülünü alan şirketler açıklandı.

Çalışan bağlılığının yanı sıra "Çeviklik, Bağlı Kılan Liderlik ve Yetenek Odağı" endekslerine göre belirlenen sıralamada Aygaz da yer alarak ödüle layık görüldü.

Dünyada 20 yıldır yürütülen Aon Best Employer Programı, 78 farklı pazarda uygulanıyor. Son 5 yılda 4 binin üzerinde farklı şirketin dahil olduğu programla, 15 milyon çalışana ulaşılarak çalışanların görüşleri doğrultusunda en iyi iş yerleri belirlendi. Türkiye'de 2006 yılından bu yana uygulanan Kincentric Best Employers Programı, en geniş katılımlı iş yeri araştırması olarak görülüyor.

2019 Best Employers Programı'nda, Kincentric Türkiye'nin veri tabanında bulunan 50 farklı sektör ve 400 şirket arasından yaklaşık 200 şirket değerlendirildi. Çalışanları için en iyi çalışan deneyimi ve iş yeri ortamını sunan 32 şirket (60 bin çalışan) kendi çalışanları tarafından "Kincentric Best Employer En İyi İş yeri" olarak ödüllendirildi. Bu değerlendirmelere göre, Aygaz da "En İyi İş Yeri" ödülünü alanlar arasında yer aldı.

Kaynak: AA