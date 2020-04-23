Aydın Valisi Köşger'den 5 bin çocuğa pasta Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, dar gelirli ailelere mensup 5 bin öğrencinin evine pasta gönderdi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, dar gelirli ailelere mensup 5 bin öğrencinin evine pasta gönderdi. Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, pastalar kaymakamlıklar aracılığıyla evlerdeki çocuklara ulaştırıldı. Köşger, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti. Kaynak: AA