Aydın Valisi Köşger'den 5 bin çocuğa pasta
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, dar gelirli ailelere mensup 5 bin öğrencinin evine pasta gönderdi.
23.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:03
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, dar gelirli ailelere mensup 5 bin öğrencinin evine pasta gönderdi.
Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, pastalar kaymakamlıklar aracılığıyla evlerdeki çocuklara ulaştırıldı.
Köşger, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.
Kaynak: AA