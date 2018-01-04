Aydın Sanayi Odası'nın "Serbest Bölge" Projesinde Önemli Adım

AYDIN (İHA) – Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın ekonomisine ivme kazandıracak Aydın Serbest Bölgesi (AYSER) projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini müjdeledi.



AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, yaptığı açıklamada; "Aydın ekonomisine yön vereceğine inandığımız en önemli projemiz Aydın Serbest Bölgesi'nin (AYSER) kuruluş çalışmalarını kapsamında, 11 Ocak 2018 tarihinde ilimizde; Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Odası organizasyonu, Aydın Milletvekili Sayın Mustafa Savaş' ın koordinatörlüğünde Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonunda Aydın Serbest Bölgesi (AYSER) projesi tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıyoruz" dedi.



Yaklaşık iki yıldan beri bu projenin hayata geçmesi hususunda Aydın Sanayi Odası olarak büyük emek harcandığını ifade eden Şahin, "Valimiz ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın önemli desteği ile sürekli bir araya gelip değerlendirmeler yaptık. Bu çalışmalarımızı da kamuoyu ile paylaştık. Bu kapsamda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ilimizi ziyareti esnasında ve TBMM Bütçe görüşmelerinde AYSER ile ilgili olumlu görüşleri ve değerli katkıları bizlere güç vermiş ve heyecanlandırmıştır. Bu düşüncelerle AYSER' in kuruluşuna zemin hazırlayacak tüm çalışmaları tamamlamaya çalıştık. AYSO olarak, AYSER' in fizibilite raporunun hazırlanması için, Güney Ege Kalkınma Ajansı bünyesinde konuyu dile getirdik. Mevcut durumda GEKA desteği ile Kalkınma Bankasına fizibilite raporunun hazırlatıyoruz. Kalkınma Bankası uzmanlarıyla sahada ve ilimizdeki organize sanayi bölgelerinde toplantılar yaptık. Menemen deki İzmir Serbest Bölge (İZBAŞ) ve Denizli Serbest Bölgeyi ziyaret ettik. AYSO bünyesinde oluşturduğumuz komisyon çalışmaları ile; fizibilite raporunda baz alınacak, AYSER alanının harita ve kadastral çalışmalarını, taslak parsel çalışmalarını ve AYSER alanı altyapı teknik verilerini belirledik. Tüm bu bilgileri ve Aydın sanayisinin mevcut durumunu ifade eden raporu ile birlikte bir bütün olarak değerlendirmesi için Kalkınma Bankası proje uzmanlarına sunduk. Tüm bu veriler fizibilite raporunun temel yapısını oluşturduğu için önem teşkil etmektedir" diye konuştu.



11 Ocak 2018'de yapılacak tanıtım ve bilgilendirme toplantısına kadar fizibilite raporunun sonuçlanmasını öngördüklerini kaydeden Şahin, şöyle konuştu: "Artık yaptığımız tüm çalışmaların meyvesini toplama zamanı gelmiştir. Bu toplantıyı AYSO olarak çok önemsiyoruz. Toplantıya, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü ve teknik ekibi, ülkemizde başarılı ve örnek olarak gösterilen Ege Serbest Bölgesi'nin Yürütme Kurulu Başkanı, Mersin Serbest Bölgesi'nin (MESBAŞ) Genel Müdürü sunum yapacaklardır. Avantajlı konumu ile 825 dönüm AYSER alanı içinde tarım ürünleri işleme, depolama, orta ve yüksek teknolojik yatırımlar için bir üs kurulacağına inanıyoruz. Aydın ekonomi için önemli bir buluşma olacağına inandığımız bu toplantıya, ilimizdeki ve bölgemizdeki yerli ve yabancı değerli yatırımcıları, ihracatçılarımızı ve sanayicilerimizi bekliyoruz" - AYDIN